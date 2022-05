Hva er det Arbeiderpartiet er så redde for?

Hvorfor er Arbeiderpartiet så redd for konkurranse på skinner?

Jernbanereformen kom i 2015, og protestene lot seg ikke vente.

Det var ikke mangel på adjektiver for å beskrive hvilken katastrofe reformen ville bli.

Symbolet på motstanden ble en demonstrant som viste fingeren til daværende samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Resultatet i dag er en historisk satsning på jernbane, og en reform som sparer penger. Jernbanereformen er kort fortalt ganske komplisert, men også ganske enkel.

Før kunne NSB bare kjøre tog i Norge. Etter reformen eier fortsatt staten skinnene og infrastrukturen, men jernbaneselskaper kan konkurrere om ulike strekninger.

Vi sparer ikke penger for besparelsenes skyld, men for å kunne bygge ut jernbanetilbudet. Det handler om hvordan politikerne forvalter mine og dine skattepenger, på best mulig måte.

Den nye regjeringen mangler ikke på reverseringsiver, og nå står jernbanereformen for tur.

Konkurranse fungerer ikke, er budskapet fra samferdselsministeren. Noe som er litt rart siden hele samferdselssektoren har konkurranse, og noe det nesten er unison enighet om.

Konkurranse

Argumentasjonen fra regjeringen er at de mener beregningene fra jernbanedirektoratet er teoretiske.

Det første vi må legge til grunn er at alle beregninger fremover i tid er teoretiske, og det andre er pandemien som snudde hele verden på hodet.

Det sier seg selv at prognosene for passasjervekst vil se annerledes ut.

Men om gevinsten er 12 milliarder, 10 milliarder eller 5 milliarder spiller ingen rolle. Ny organisering har gitt et bedre togtilbud til de reisende.

Det er det Høyre er mest opptatt av.

Solberg-regjeringen hadde planer om å konkurranseutsette togtilbudet på Østlandet.

Det er nå trukket tilbake av samferdselsministeren.

Likevel skal de ha dialog med de to statlige aktørene, Vy og Flytoget.

Der skal to aktører diskutere hvem som skal kjøre togene, og premisset ligger til grunn at det skal være konkurranse.

Problemet ligger i det ideologiske blindsporet, at det kun er statelige aktører som skal sitte ved forhandlingsbordet, ikke et mangfold av andre aktører.

Svenske sosialdemokrater omfavner konkurranse på jernbane i Sverige, hvor Vy har vunnet anbud.

Mener samferdselsministeren at Vy ødelegger det svenske jernbanetilbudet, og blir det ikke dobbeltmoralsk å ikke aktivt trekke Vy ut av Sverige?

Konkurranse bygger ut jernbanetilbudet og får det beste ut av alle aktører.

Monopoler er sjeldent en god idé, og jeg mener det er uheldig å gå tilbake til monopolistiske løsninger.

