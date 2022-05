Med markedsandel på over 80 prosent så langt i år, er det ingen tvil om at elbilene nå har tatt over som det naturlige valget for de aller fleste som kjøper nybil.

Dermed kan vi trygt fastslå at den norske elbilpolitikken har fungert. En rekke kjøps- og bruksfordeler har endret dette markedet kraftig, på få år.

Men hva er egentlig den viktigste elbilfordelen? Jo, det handler om å spare penger i det daglige. Halvparten av de spurte i en ny undersøkelse sier nemlig at lavere drivstoffutgifter er den viktigste elbilfordelen.

Fritak for avgifter

I samme undersøkelse svarer én av fire at de er mindre interessert i elbil på grunn av de høye strømprisene.

– Til tross for høye strømpriser, er elbil lønnsomt sammenlignet med bensin- og dieselbil. Men mer normale strømpriser er å foretrekke både for fylling av elbilen og strømforbruket i egen bolig, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Nummer to på listen over viktigste elbilfordeler er fritak for moms og avgifter når du kjøper en elbil. Mer enn én av fire svarer at dette er viktigste fordel.

Elbilene dominerer nå fullstendig nybilsalget i Norge, samtidig som det er lang leveringstid på flere modeller.

Mener moms bør utsettes

Regjeringen har varslet moms på den delen av kjøpesummen som er over 600 000 kroner, men har ikke sagt når dette kommer. Antagelig kommer denne momsen fra 2023. Samtidig opplever bilbransjen forsinkelser i produksjonen grunnet koronapandemien og krigen i Ukraina.

– Vi mener at innføringen av moms bør utsettes. Mange har bestilt bil som først kommer i 2023 på grunn av forsinkelsene. De bør slippe moms, sier Sødal, i en pressemelding.

På tredjeplass over viktigste fordeler ved kjøp av elbil, kommer fritak eller billigere bompenger. Én av ti har dette som sin viktigste elbilfordel.

Å få kjøre i kollektiveltet blir ikke lenger sett på som en veldig viktig elbilfordel. Her har det også blitt strammet betydelig inn de siste årene. Foto: NTB Scanpix

Forskjell mellom kjønnene

– Regjeringen har signalisert at de ser på muligheten for at elbiler skal betale det samme som bensin- og dieselbiler i bomringene i byene. Dette advarer vi mot. Problemet med bompenger i byene forsvinner ikke av at flere bilister må betale mer. Bompenger i by er en stor selvmotsigelse. Bompengene skal både redusere bilbruken, og finansiere stadig dyrere og flere prosjekter. Det går ikke i hop, advarer Nils Sødal.

Undersøkelsen viser også en del forskjeller mellom kjønnene. Det største avviket finner vi på «ingen avgift og moms ved kjøp». Her sier 32 prosent av spurte menn at dette er viktigst, mens 25 prosent av kvinnene svarer det samme.

Hvilken fordel er viktigst for deg om du skulle velge elbil? Lavere drivstoffutgifter – 49 prosent Ingen avgift og moms ved kjøp – 28 prosent Billigere / fritak for bompenger – 11 prosent Kan kjøre i kollektivfeltet – 4 prosent Lavere trafikkforsikringsavgift (årsavgift) – 3 prosent Billigere/gratis parkering – 3 prosent Lavere omregistreringsavgift – 1 prosent Lavere firmabilbeskatning – 1 prosent Billigere/fritak for fergebilletter – 1 prosent Undersøkelse gjennomført av Norstat for NAF i mars 2022

