Al Jazeera-journalist drept av israelske soldater

Al Jazeera-reporter Shireen Abu Akleh ble drept og en annen journalist fra den palestinske avisen Al-Quds ble såret da israelske soldater skjøt mot dem under et raid i byen Jenin onsdag morgen, opplyser palestinske myndigheter.

De to journalistene var på jobb for å dekke de israelske soldatenes raid i en flyktningleir da de ble skutt, bekrefter Al Jazeera. De to skal ha vært iført vester med ordet «presse» på.

En talsperson fra det israelske forsvaret hevder at personer inne i leiren skjøt og kastet bomber mot dem, og at forsvaret derfor skjøt tilbake i selvforsvar. Talspersonen sier også at journalistene som ble truffet, kan ha blitt truffet av palestinerne, men at det vil nå bli etterforsket, skriver avisa Haaretz.

