Al Jazeera-journalist drept av israelske soldater

Al Jazeera-reporter Shireen Abu Akleh ble drept og en annen journalist fra den palestinske avisen Al-Quds ble såret da israelske soldater skjøt mot dem under et raid i byen Jenin onsdag morgen, opplyser palestinske myndigheter.

De to journalistene var på jobb for å dekke de israelske soldatenes raid i en flyktningleir da de ble skutt, melder Al Jazeera. De to kal ha vært iført vester med ordet «presse» på.

Det israelske militæret har så langt ikke kommentert hendelsen.

