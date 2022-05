Siktet for grov kroppsskade

Klokken 01.55 pågrep politiet en mann i Tønsberg. Han skal selv ha varslet politiet og informert om hendelsen.

Mannen er siktet for alvorlig kroppsskade, meldte Sør-Øst politidistrikt.

– Nå har jeg enda ikke fått snakket med siktede. Vi har flere vitner å avhøre, og jeg kan ikke si så mye av hensyn til etterforskning, sier vakthavende jurist Ingrid Postvold til TV 2.

Politiadvokaten opplyser at fornærmede ikke var et tilfeldig offer. Ifølge Postvold var det et hendelsesforløp som ledet frem til handlingen, og det skal ha vært flere personer til stede.

Av hensyn til etterforskningen ønsket ikke politiadvokaten å si noe mer om hendelsesforløpet.

Skadeomfanget til fornærmede er heller ikke kjent.