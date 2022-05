Norge videre til Eurovision-finalen

De norske ulvene er ferdige med sitt nummer i semifinalen i Eurovision Song Contest (ESC).

Jubelen var stor da de tok seg videre til den store finalen førstkommende lørdag, sammen med ni andre bidrag. Norge var det sjette landet som ble ropt opp i tilfeldig rekkefølge.

Pressekontakt i NRK, Camilla Sand, sier at ulvene er superfornøyde med semifinalen.

– Vi har superfornøyde ulver som sier at dette var wolftastic! Det var gøy å stå på scenen og føle at hele salen var med å sang, og jubelen etter at vi var ferdige var til å ta og føle på, sier Sand.

– Ulvene er ikke så vant til vann og de synes det var litt skummelt å stå på scena under prøvene men de har heldigvis funnet ut at vann ikke er farlig, og DJ Astronaut synes «yum yum»-danser to var ekstra flink til å hoppe i dag.

Norsk-greske Amanda Tenfjord gikk også videre til finalen som representant for Hellas.

REPRESENTERER MÅNEN OG NORGE: De norske Eurovision-deltakerne Subwoolfer i Eurovison Song Contest i Pala Olimpico i Torino. Foto: Heiko Junge /NTB

Traff ikke helt

De åtte andre landene som tok seg videre var Sveits, Armenia, Island, Litauen, Portugal, Ukraina, Moldova og Nederland.

Bettingselskapene klarte altså ikke å treffe helt denne semifinalen. De hadde eksempelvis plassert Island og Sveits som to av landene som ikke gikk videre.

– Island og Sveits leverte veldig bra på scenen. Det største sjokket var nok at Albania røk ut, da de lå med 65% kvalifiseringssjanse, sier president i MGP-klubben, Morten Thomassen, til TV 2.

Reagerte på lyden

– Det så og hørtes helt likt ut som under de andre prøvene. De er proffe, sier Aftenpostens kulturjournalist Robert Gjestad til TV 2 om fremførelsen.

Selv om han syns Subwoolfer gjennomførte på en grei måte, er han mer imponert over en annen nordmann i semifinalen: nemlig Amanda Tenfjord som representerer Hellas.

– Hun imponerte virkelig! Det er en mye vanskeligere sang å synge.

NORSK: Amanda Georgiadi Tenfjord opptrådte med låten Die Together. Foto: AP Photo/Luca Bruno

Likevel er det ikke bare positive nyheter fra denne semifinalen, skal vi tro Morten Thomassen, president i den norske MGP-klubben. Han reagerer på lydkvaliteten under semifinalen.

– Den var litt innhul på en del låter, deriblant Subwoolfer. Synd. Lyden har vært så bra tidligere, sier han til TV 2.

Gjemte seg under masken

Identieten til de to vokalistene er ikke bekreftet, men det er mye som tyder på at det er boyband-vokalist Ben Adams og Gaute Ormåsen som lurer seg bak maskene.

Rett før semifinalen tok DJ Astronaut, den tredje personen i Subwoolfer, av seg masken da han møtte pressen. Der var ingen ringere enn Andreas «TIX» Haukeland.

Om det er han som har vært astronauten under alle opptredenene og prøvene er imidlertid sletts ikke sikkert.

NORSK JUBEL: Det norske bidraget gikk videre. Foto: Heiko Junge/NTB

Flere kontroverser

Den første semifinalen har inneholdt litt av hvert. Latviske Citi Zēni opptrådte med låten «Eat Your Salad». Hvor de egentlig skal synge:

Instead of meat I eat veggies and pussy.

Ordet «pussy» regnes som for grovt for Eurovision-seerne, så dette sensureres på direktesendingene. Det vil si, i stedet for å si «pussy», sier vokalisten ingenting, men drar seg over munnen.

I samme semifinale var også Albanias deltaker Ronela Hajati. Det var spørsmål rundt om hun også ville bli sensurert, siden showet hennes har fått kritikk for å være for seksualisert for et familieprogram.

Etter hva TV 2 erfarer, var ikke noe endret fra juryprøvene. Hun og danserne danset tett inntil hverandre og drar underlivene mot hverandre.