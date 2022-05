Knapt flertall vil ha Alta i Finnmark

Et knapt flertall av innbyggerne i Alta vil fortsatt være del av Finnmark. Under fire av ti brukte stemmeretten.

Tirsdag kveld presenteres resultatene fra folkeavstemningen om Alta skal være en del av Finnmark eller Troms.

Resultatene av den rådgivende folkeavstemningen er at 50,06 prosent vil tilhøre Finnmark, mens 48,16 prosent vil tilhøre Troms. 1,78 prosent stemte blankt.

Valgoppslutningen når stemmene er talt opp er på 37,85 prosent.

– Det anser vi for å være tilfredsstillende, sier ordfører Monica Nielsen (Ap).

FORNØYD: Ordfører Monica Nielsen (Ap) mener valgoppslutningen er god nok. Foto: Alta kommune / NTB

Lav oppslutning

Altas innbyggere har ikke strømmet til valglokalene for å delta i folkeavstemningen om kommunens fremtid.

Valgoppslutningen lå i 20.50-tida på 37,81 prosent i den rådgivende folkeavstemningen.

Alta kommune opplyser til NTB at det kan bli små endringer i det endelige tallet, men at det ikke vil gjøre store utslag.

Dermed ligger det an til at godt under halvparten av dem som hadde stemmerett, valgte å avgi stemme. Det kan få betydning for hvor mye kommunestyret vil ta hensyn til avstemningen når den endelige avgjørelsen skal tas.

Knapt flertall for Finnmark

I forkant av folkeavstemningen kom det frem at et knapt flertall ville at Alta skulle være en del av Finnmark.

50,6 prosent svarte da at de mener Alta bør tilhøre Finnmark etter en fylkeskommunal skilsmisse, mens 44,6 prosent vil til Troms.

4,8 prosent svarte «vet ikke».