Naive pekefingre fra Norge ble latterliggjort av Taliban

Taliban-besøket avslører norsk naivitet

I helgen kunne norske medier melde at Talibans terrorregime fortsetter å innskrenke kvinners rettigheter i Afghanistan.

De er i ferd med å ta fra afghanske kvinner alle grunnleggende friheter.

Det er innført burkapåbud, kvinner nektes å jobbe, jenter over barneskolealder nektes skolegang, kvinners mulighet til å oppholde seg alene utenfor hjemmet begrenses og de mister muligheten til å kjøre bil.

Det er dessverre som forventet.

Det er utrolig trist for afghanske kvinner som rammes hardt av det islamistiske kvinnesynet til Taliban, men alle som husker hvordan islamistene vanstyrte landet sist de hadde makten, burde ikke bli overrasket.

Vi snakker om en brutal terrororganisasjon som har vist sitt sanne ansikt en rekke ganger tidligere.

De eneste som ser ut til å være overrasket over at Taliban så raskt falt tilbake i det gamle sporet er norske politikere.

Mange var optimistiske og begeistret etter regjeringens dialoginitiativ som fløy inn en delegasjon fra Taliban med luksusfly til Oslo i januar i år.

Kostnadene for terrororganisasjonens norgesbesøk, som også inkluderte en representant fra det beryktede Haqqani-nettverket som sto bak terrorangrepet på Serena Hotel, kom på syv millioner kroner som ble dekket av norske skattebetalere.

Det var kun FrP som kritiserte besøket.

Vi mente at den eneste hensikten til Taliban var bruke møtet til å bli internasjonalt anerkjent som de rettmessige myndighetene i Afghanistan, på tross av at de tok makten ved et statskupp.

Naive Norge

Intensjonen til Taliban var aldri å forbedre forholdene for afghanske kvinner, barn og minoriteter.

Tidligere generalløytnant Robert Mood påpekte at Norges-besøket var en tydelig legitimering av Taliban, og at Taliban åpenbart vil bruke dette som en seier.

I etterkant ser vi fasiten.

Norge fremsto naive og åpnet for å bli brukt av radikale islamister.

Generalsekretær i Flyktninghjelpen og tidligere Ap-politiker Jan Egeland uttalte etter møtet i januar at Taliban hadde gitt klare og forpliktende løfter om at det blir undervisning for jenter på alle nivå.

De skulle også respektere kvinner og jenters rettigheter.

Etter møtet fremholdt også utenriksminister Anniken Huitfeldt(Ap) at kvinner og jenters rettigheter, herunder tilgang til skole, sysselsetting og personlig frihet, er helt sentralt i norsk Afghanistan-politikk.

Pekefingre fra Norge

Ifølge utenriksministeren ble det «kraftig og hyppig understreket under Taliban-delegasjonens besøk til Norge.»

Pekefingre fra Norge og fagre løfter fra Taliban viste seg å være verdiløse. Men hva blir konsekvensene av dette?

Til tross for at Taliban grovt misbrukte vår tillit, vil Norge fortsette å ha kontakt med dem.

Etter de siste nyhetene om nye angrep på kvinners rettigheter i helgen, uttalte statssekretær Henrik Thune (Ap) at dialogen med Taliban må fortsette, for uten dialog har Norge ingen mulighet til å påvirke makthaverne.

Igjen utvises en grenseløs naivitet, fortsatt har altså ikke norske myndigheter lært at man heller ikke har noe mulighet til å påvirke med dialog, man oppnår bare økt anerkjennelse av en terrororganisasjon.

FrP vil selvsagt bidra til å hjelpe befolkningen i Afghanistan, for å unngå en humanitær katastrofe og en ny flyktningstrøm fra landet.

Gratis luksusturer

Men det må skje via det internasjonale samfunnet og humanitære organisasjoner.

Norge skal ikke nok en gang påta seg et mislykket oppdrag som fredsskaper og konfliktløser.

Norske politikere har vist seg naive i møte med det brutale regimet til Taliban.

Taliban kan ikke reformeres gjennom gratis luksusturer og opphold på norske konferansehotell.

Nå forventer FrP svar fra regjeringen hvor mye kontakt norske myndigheter har hatt med Taliban i etterkant av besøket, og om Norge har gitt penger til det islamistiske terrorregimet.

Vårt standpunkt er klart. Norske myndigheter må kutte alle bånd til terroristene etter de brøt løftene de ga til Norge etter møtet.

Det hjelper ingen, særlig ikke afghanske kvinner, at Norge fortsetter med sin naive tilnærming til Taliban fremover.

