Liverpool biter seg fast i tittelkampen – snudde mot Gerrards Aston Villa

Aston Villa - Liverpool 1-2

Liverpool jakter fremdeles på tittelen i Premier League, og vil snyte ligaleder Manchester City for trofeet, men etter å ha tapt terreng med uavgjort mot Tottenham i helgen, ser det vanskeligere ut.

Med tre poeng bak de lyseblå og dårligere målforskjell var Liverpool nødt til å vinne mot Liverpool-legenden Steven Gerrards Aston Villa.

Det klarte de etter en tøff kamp.

– Vi kan ikke gjøre mer enn det vi trenger. Jeg er sikker på at mange trodde dette kunne være et bananskall for oss, eller, altså at dette kunne være vanskelig for oss, men slik guttene håndterte det var enestående. På lørdag spiller vi finale og vi skal være klare, sa Jürgen Klopp.

Liverpool-kaptein Jordan Henderson var stolt av laget etter triumfen på Villa Park.

– Veldig fornøyd. Gutta har vært utrolige lenge nå, og det var ikke noe annerledes i kveld. Vi visste det ville bli vanskelig, det er en tøff bortekamp mot et godt lag, som har publikum med seg. Det handler om å bite seg fast og finne en måte å vinne på. Det gjorde vi og fikk tre poeng, sa Jordan Henderson etter kampslutt.

Må le av Gerrard-missen

Nå skal Liverpool spille FA-cupfinale mot Chelsea på lørdag, før de siste to ligakampene.

– Nå skal Liverpool slåss om trofé nummer to på Wembley på lørdag, og i mellomtiden kan de følge City. De er avhengig av at Pep Guardiolas lag snubler mot enten Wolves eller West Ham, eller sågar mot Steven Gerrards Aston Villa på Etihad i siste runde. Premier League sesongen, den lever videre, sa kommentator Øyvind Alsaker etter kamp.

Et fyrverkeri av en start

Aston Villa gikk rett i strupen på Liverpool og sjokkerte etter bare tre minutter. Douglas Luiz steg til værs på et innlegg fra Lucas Digne og knuste Jöel Matip i lufta, som snublet over Ollie Watkins. Alisson reddet headingen, men hans brasilianske venn satte inn egen retur til 1-0.

Mål: Douglas Luiz (AVL) 1-0 (3)

Den ledelsen varte kun i knapt to og et halvt minutt. Trent Alexander-Arnold svingte inn et frispark. Villa-forsvaret fikk aldri ballen ut av egen 16-meter og etter klabb og babb gjorde Matip opp for seg med å pirke inn utligningen.

Mål: Matip (LIV) 1-1 (6)

Naby Keïta fikk en drømmemulighet til å sende Liverpool foran etter 33 minutter, men bommet på ballen helt umarkert fra elleve meter. Dermed stod det 1-1 til pause.

– Dette er et resultat som langt på vei forærer ligatittelen 2021/2022 til Manchester City, så får vi se om Liverpool har det som skal til for å vinne denne kampen, sa Alsaker da lagene gikk i garderoben.

Og det hadde de. Etter 64 minutter fant Liverpools nye yndling Luiz Diaz panna til Sadio Mané, som kunne styre inn 2-1.

– Det er et vakkert innlegg og en vakker heading med ryggen mot mål. Verdensklasse av Diaz, verdensklasse av Mané, 2-1 til Liverpool, utbrøt ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Fem minutter før slutt hamret tidligere Liverpool-spiller Danny Ings inn utligningen, men målet ble avblåst for offside.

Mål: Mané (LIV) 1-2 (65)

Jakter på City

Da stod resultatet seg hele veien inn og Liverpool er fortsatt en trussel mot Manchester City i kampen om ligagull.

– Liverpool vinner på Villa Park, det var Jürgen Klopp og gjengen nødt til for å holde dette levende, sa Alsaker etter kampslutt.

Liverpool har nå like mange poeng som City, dog med én kamp mer spilt. Henderson velger å fokusere på det laget hans kan gjøre noe med.

– For å være helt ærlig har ikke noe endret seg siden før kampen. Joda, det var viktig for oss å få de tre poengene, men vi konsentrerer oss bare om det vi trenger å gjøre. Vi kom for å vinne, og det klarte vi.