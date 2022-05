Jærbuen er City-fan: – Det er voldsomt stas

Se Wolverhampton - Manchester City kl. 20.45 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play!



Erling Braut Haalands overgang til Manchester City vekker begeistring hos supporterskaren til de lyseblå.

For pressekontakt i Manchester Citys supporterklubb Ole Fulgestad er nok overgangen ekstra spesiell. Han er nemlig fra Bryne, Haalands hjemsted.

– For meg personlig er det voldsomt stas. Det betyr ekstra mye.

BRYNE OG CITY: Ole Fuglestad er kontaktperson i Manchester Citys supporterklubb. Her er jærbuen på Etihad i Champions League-semifinalen mot Real Madrid. Foto: Privat

Fuglestad syns det er vanskelig å sette ord på det surrealistiske sammentreffet, og må ta til latter på spørsmålet om å beskrive hvordan dette er for en City-fan fra Jæren. Men han erkjenner at han kjenner på det.

– Alle Bryne-supporterne er opphengt i Haaland. Vi er stolte over å at klubben har fått han frem.

Selv har han ikke bodd på Jæren siden 1989, men dialekten er nærmest identisk med Braut Haalands brede talemål.

Han sier det er stort at den nåværende Borussia Dortmund-spilleren etter hvert skal ikle seg samme drakt som pappa Alf-Inge.

– Som Bryne-mann har jeg opplevd Alfie i City. Det var spesielt. Men når til og med sønnen til Alfie kommer til å signere, blir det mer spesielt, sier han.

Glad på Bryne sine vegne

Han snakket varmt om Erling Braut Haaland for flere år siden.

– Da han var i Molde fortalte jeg til mine City-venner i England om denne sønnen til Alfie Haaland. Dette var jo lenge før resten av verden la merke til ham, sier Fuglestad.

Ekstra kjekt for eksil-jærbuen er det drypper gode penger på den lokale klubben. Bryne sliter voldsomt i Obos-ligaen denne sesongen, og har tapt samtlige seks kamper.

– Det betyr kompensasjonsmidler for Bryne. Det er en bonus opp i dette. Det er mye penger akkurat. Personlig blir jeg glad for dette.

– Alle blir alltid bedre, unntatt Manchester United

Med sin rolle i supporterklubben til Manchester City har han fått med seg hvordan fansen har respondert.

– Vi skal ikke ta helt av enda. Men veldig kjekt for våre norske supportere med en nordmann i klubben. Det gjør det enda kjekkere å holde med klubben, sier Fuglestad.

Jack Grealish er den dyreste signeringen, men dette er noe annet igjen, mener supporter-talsmannen.

– Det er den mest høyprofilerte signeringen til City noen gang, selv om han ikke er den dyreste. Vanligvis har de handlet på et nivå under de aller største, for de har faktisk et budsjett å forholde seg til. Dette er på et annet nivå innen innkjøpspolitikken, sier han.

Med nordmannen på topp tror Fuglestad at allerede råsterke City blir bedre. Og sender samtidig et stikk til rivalene i samme by.

– Alle blir alltid bedre, unntatt Manchester United. Nå er vi bedre rustet. Vil ikke vinne alle kamper 8-0, men City vil ha mye bedre utgangspunkt neste sesong.

Samtidig tror han Haaland har sett en mulighet i City.

– Han ser hvordan City spiller, og se alle målene som scores hver kamp. Med alle sjansene som skapes burde de scoret 40 mål hver kamp. Jeg tror Erling tenker "Hadde jeg vært der, hadde jeg scoret mer". Han er jo besatt av å score mål.

Gallagher i ekstase

Det er ikke bare i Norge City-fansen tar av. Liam Gallagher, kjent fra Oasis, er i ekstase etter overgangen og sammenligner han med en Manchester United-legende.

– Haaland er den nye Cantona, skriver musikeren.

Gallagher har tweetet sju ganger om Haaland så langt i dag, der han gir klart uttrykk for glede over overgangen.