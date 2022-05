I dag la regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det innebærer blant annet fjerning av momsfritaket på alle elbiler. Denne nyheten slo ned som en bombe i bransjen.

Signalene i forkant har vært entydige på at det var snakk om å innføre moms kun på elbiler som koster mer enn 600.000 kroner – og bare på den delen av prisen som overstiger denne summen.

I stedet har finansminister Trygve Salgsvold Vedum lagt fram et forslag som innebærer å fjerne hele momsfritaket på alle elbiler.

Økte priser

For å delvis kompensere for avskaffelsen av momsfritaket, foreslår regjeringen en støtteordning. Elbiler som koster inntil 500.000 kroner vil få et tilskudd tilsvarende momsen.

Endringen vil tre i kraft fra 1. januar, såfremt den ikke møter for mye motstand i Stortinget.

I praksis vil den nye ordningen innebære at en elbil som koster 600.000 kroner risikerer å bli 25.000 kroner dyrere. Er prisen 700.000 kroner vil momsen utgjøre 50.000 kroner.

Med andre ord vil det kunne innebære en betydelig endring i prisene på særlig de kostbare elbilene. Da forutsetter vi at importørene ikke justerer priser og marginer for å tilpasse til den nye ordningen. I noen tilfeller vil det kanskje skje, men i hovedsak er det grunn til å regne med at momskostnadene kommer på toppen av dagens priser.

Den amerikanske elbilen Lucid Air Dream Edition Performance kommer til Norge i løpet av 2022. Men Luvic blir neppe glade for å høre om revidert nasjonalbudsjett...

336.500 kroner i moms!

Nye Lucid Air Dream Edition – med en startpris på 1.850.000 kroner – får en real momssmell på 337.500 kroner. Dermed risikerer vi at prisen på denne blir 2.187.500 kroner fra 1. januar.

Porsche, som opplever rekordhøyt salg, vil naturligvis også bli sterkt berørt. Toppmodellen Taycan Turbo S Cross Turismo har en startpris på 1.679.000 kroner. Ekstrautstyr kan fort utgjøre 2-300.000 kroner på en slik bil. Også her snakker vi dermed fort om moms på godt over 300.000 kroner.

Norges mest solgte bil – Tesla Model Y – koster fra 564.200 kroner. Her vil momsen utgjøre 16.000 kroner. Legger du på en del ekstrautstyr på denne bilen, vil naturligvis momsen øke i takt med prisen.

183 modeller

Vi har sjekket oversikten hos Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV) for å se hvor mange elbiler som i dag koster over 500.000 kroner, og dermed vil få moms.

Listen er på totalt 183 modeller.

Her er det hensyntatt alle de ulike utstyrsnivåene. Audi Q4 e-tron står for eksempel for åtte biler på denne listen:

40 Sportback Business 501.520 kroner

40 Business plus 516.720 kroner

50 quattro Advanced Business 519.920 kroner

45 quattro Business plus 532.720 kroner

40 Sportback Business plus 536.720 kroner

50 Sportback quattro Adv. Business 539.920 kroner

50 quattro Adv. Business plus 555.120 kroner

50 Sportback quattro Adv. Bus. plus 575.120 kroner

Audi Q4 e-tron er blant modellene som blir berørt når momsfritaket på elbiler bortfaller.

Mørketall

Om vi ikke tar hensyn til de ulike utstyrsnivåene og batteripakkene, er det 39 forskjellige bilmodeller som koster mer enn 500.000 kroner.

– Her må vi imidlertid understreke at vi snakker om startprisene. Det betyr at biler som for eksempel VW ID.4 ikke er representert. Toppmodellen VW ID.4 GTX har nemlig en startpris på 489.000 kroner. Svært mange av disse vil koste over 500.000 kroner ut til kunde, når man har lagt på ekstrautstyret, påpeker Broom-redaktør Knut Skogstad.

– Stortinget må rydde opp

Det har kommet sterke reaksjoner på forslaget om å fjerne momsfritaket. Både Elbilforeningen og NAF uttaler seg:

– Dette blir dyrt og uforutsigbart for bilistene. Her må Stortinget rydde opp etter Trygve Slagsvold Vedum, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

NAF påpeker blant annet at mange familier har behov for bil med lang rekkevidde. Derfor kan Vedums løftebrudd være avgjørende for om en familie velger elbil, eller beholder bensin- eller dieselbilen sin, sier Ryste.

I tillegg står mange bilister i leveringskø på elbil, som de har bestilt, men ikke fått levert. For de som får levert bil i 2023 kommer det en stor ekstraregning på grunn av Vedums avgiftsøkning, skriver NAF i en pressemelding.

