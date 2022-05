Bryne-sjef om Haaland-overgangen: – Forventet, men ekstremt merkelig

Erling Braut Haalands overgang til Manchester City betyr enormt mye for Bryne. I tillegg drypper millionene på superspissens barndomsklubb.

– Det er en kjekk dag for Erling og en stor dag for jærfotballen med en lokal gutt som går til en av verdens største klubber. Selv om jeg personlig hadde foretrukket Liverpool siden jeg er fan.

Det sier Alf-Ingve Berntsen til TV 2 om Erling Braut Haalands overgang til Premier League. Berntsen var Haalands første trener i Bryne.

– Det er en merkedag når det viser seg at det går an å komme så langt selv om du kommer fra en liten plass der det ikke er så varmt om vinteren.

Berntsen synes fortsatt at det er spesielt å se 21-åringen herje på den aller største scenen.

– Det er merkelig å observere fra siden. Det er forventet, men ekstremt merkelig. Det er ikke så lenge siden han var i Bryne som liten gutt. Derfor er det en blandet følelse: Jeg har forventet det, men det føles ekstremt merkelig. Jeg vil bare takke på vegne av Bryne.

Så mange millioner får Bryne

Hans Øyvind Sagen, daglig leder i Bryne, er enig med Haalands barndomstrener.

– Jeg får frysninger. Fantastisk at en gutt fra Bryne har nådd dette steget i karrieren. Det er først og fremst en stor dag for Erling. Vi unner ham alt, det er nummer én. Ellers for Bryne, så drypper det jo litt på også. Det er stort og fantastisk, sier han.

Sagen bekrefter til TV 2 at Bryne vil motta 1,6% av overgangssummen Manchester City betaler Borussia Dortmund. TV 2 erfarer at Haaland vil koste 60 millioner euro, 610 millioner kroner, noe som betyr at klubben fra Jæren mottar snaue 10 millioner kroner.

– Nå har vi en ryddig og grei økonomi fra før, men vi skal investere i anlegg og baner og utvikling. Det er viktig for elitesatsingen at det skal komme til gode for klubben, sier Sagen.

– Det som er viktig: Det er en x-faktor i Erling med den fantastiske reisen han er på. Det er en x-faktor som jeg vil påstå som ingen andre norske klubber har nå. Vi har verdens mest ettertraktede fotballspiller. Det er en verdi vi skal forvalte og jobbe videre.

Blant annet har klubben restaurert Jærhallen, en hall Haaland selv brukte flittig i ungdomsårene. I slutten av mai gjenåpnes hallen før det blir en markering med Haaland til stede når han har anledning.

– Det er et opplevelsessenter vi kan bygge videre. Det blir gigantisk veggpryd av Haaland og en «drylevegg», lover Sagen og humrer.

