Raser over skolesekkene: – Maktarroganse

Hvert år deles en skolesekk ut til førsteklassinger rundt om i landet. Sekken har mange steder hatt bilde av en varseltrekant, men i år er det også regnbuefarger i trekanten på sekkene som deles ut i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Det burde det ikke vært, ifølge styremedlem i Alta KrF, Karin Arnesen Hamnevoll.

– Jeg syns at sekken skal være fri for politiske symboler, og la ungene være unger, sier hun.

Saken ble først omtalt i et meningsinnlegg i IDAG.

– Ikke enige

Hamnevoll sier det er en fin ting å lære bort inkludering og mangfold, men mener regnbueflagget har blitt et symbol for Foreningen FRI.

FRITT FOR POLITIKK: Hamnevoll mener flagget symboliserer politiske spørsmål, og ønsker ikke at det skal være på skolesekkene til barna. Foto: Knut Klevstad

– Hva er det neste? Vil vi bruke andre typer symboler i skolen? Jeg tenker at skolen skal være fri for politiske symboler. Alle er ikke enige med det budskapet som Pride og FRI representerer, sier Hamnevoll.

– Skal for eksempel partiet Rødt si at nå vil de være på neste skolesekk? Eller KrF, eller andre? Jeg syns ikke det er rett.

Dette er Foreningen FRI FRI står for «Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold».





Organisasjonen arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet.





Organisasjonen FRI bruker regnbuefargene i logoen og arbeidet.

Ifølge Hamnevoll er hun ikke alene om å mene at sekken og budskapet ikke passer inn på en barneskole.

– Det er mange som har reagert, også folk som ikke er kristne. Jeg er spent på om alle skolene tar imot sekkene, og på om alle tar den i bruk.

Hun hevder at flere hun har snakket med ikke ønsker å ta imot sekken på grunn av budskapet regnbuefargene symboliserer.

– Og det er jo synd for ungene. Da må man kjøpe en alternativ sekk.

UENIGHET: Hamnevoll mener sekken til barna burde vært uten regnbuefargene. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

– Arrogant

Hamnevoll forstår ikke hva fylkesordføreren tenkte da sekken ble laget, og syns andre meninger har blitt møtt med lite forståelse.

– Fylkesordføreren sier at hvis vi ikke er enige, så får det bare være. Jeg syns det var et arrogant svar. Er du for inkludering, er du for inkludering av alle – også de med annet livssyn.

Hun mener sekkene burde beholdt sine opprinnelige farger – uten noe regnbueflagg.

– Et politisk budskap skal uansett ikke være på en skolesekk. Det kunne bare vært en varseltrekant, som det alltid har vært, sier Hamnevoll.

– Veldig positivt

Leder for Foreningen FRI, Inge Alexander Gjestvang, er positiv til at barna skal få en sekk med regnbuefargene. Han mener det er i tråd med opplæringsloven.

– Det er jo et tydelig symbol på hvilke verdier som ligger til grunn for undervisningen. I opplæringsloven står det at skolen skal åpne dører mot fremtiden og verden, og det å legge til rette for mangfold og inkludering allerede fra dag én syns jeg er veldig positivt – i den grad det valget er basert på dette, sier han.

Han er ikke overrasket over at sekkene med regnbuefarger møter motbør når de kobles til organisasjonen.

IKKE OVERRASKET: Gjestvang og Foreningen FRI arbeider for skeives rettigheter. Han er ikke overrasket over kritikken fra KrF Alta. Foto: Foreningen FRI

– Vi er godt vant til at det er motstand mot både vårt arbeid og de verdiene vi arbeider for. Så det er ikke noen ny motstand som plutselig har oppstått. Det er fra kjente aktører og det er kjent retorikk, sier Gjestvang.

Han avviser imidlertid at regnbuefargene eller flagget er spesielt for Foreningen FRI, slik Hamnevoll mener det kan oppfattes.

– Regnbuen blir brukt som et symbol for den skeive bevegelsen over hele verden. Samtidig er det et veldig sterkt symbol på mangfold og inkludering, sier han, og legger til:

– En regnbue er en regnebue, men det er også et symbol på mangfold og inkludering.

Storm i et vannglass

Bakgrunnen for valget av sekken var imidlertid todelt, ifølge fylkesordfører i Troms og Finnmark, Tarjei Jensen Bech (Ap). En av tingene handler om noe helt annet enn Hamnevoll frykter.

– Det ene handler om korona. Man hadde regnbuen som et symbol på at alt blir bra. Og så handler det om regnbueflagget, at vi ønsker å skape forståelse for folk med ulik legning, fordi vi tror det kan være et viktig skritt på veien for å bidra til mangfold, sier Bech.

Han kaller utspillet fra KrF for «en storm i et vannglass», og utdyper hvorfor han mener bruken av regnbueflagget er et viktig signal å gi til barna.

– Vi vet at «jælva homo» er et av de vanligste skjellsordene i skolegårdene. Det viser hvor viktig det er at vi fortstter å bidra til å skape toleranse og å starte så tidlig som mulig, sånn at alle føler seg inkludert.

FORENELIG: Fylkesordfører i Troms og Finnmark fylkeskommune, Tarjei Jensen Bech (Ap), mener kristne verdier kan forenes med regnbueflagget. Foto: Privat

Bech tror ikke fargebruken er skadelig for barna, og mener derimot at også kristne kan kjenne igjen verdiene regnbueflagget representerer.

– Uavhengig av hva man måtte mene, så er det et symbol alle kan stille seg under. Regnbueflagget er et internasjonalt flagg, og det handler om frihet, likhet og mangfold. Det er verdier som man også kan sette under et kristent verdigrunnlag, mener han.

At noen foreldre ikke vil la barna sine gå med sekkene, vil ikke fylkesordføreren blande seg inn i, men sier det er leit om noen tar det valget.

– Jeg syns det er litt synd, men jeg kan ikke legge meg opp i hva foreldre vil gjøre for sine barn. Jeg bare ønsker at Troms og Finnmark fylkeskommune skal være en kommune for alle, sier Bech.

– Maktarroganse

Hamnevoll er uenig i Bechs påstand om at også kristne verdier kan forenes med regnbueflaggets symbolikk.

– De kristne verdiene som inkluderer hele det norske mangfoldet og som representerer frihet og likhet for oss alle, de kristne fellesverdiene finner vi i det norske flagget, sier hun.

KrF-politikeren er tydelig uenig i at budskapet om at regnbueflaggets verdier bør læres til barna.

– Det at fylkesordfører kaller det storm i et vannglass at ikke alle vil stå bak Pride-flaggets radikale politiske agenda klistret på barns skolesekker, det er intet mindre enn maktarroganse, sier Hamnevoll.