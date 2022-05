Kompisene hyller Haaland: – Tror ikke Maguire vil sprudle av selvtillit

Se hele spesialsendingen om Haalands overgang til Manchester City øverst!



Både tidligere og nåværende lagkamerater lar seg begeistre etter at nyheten om Haalands overgang til en av verdens største klubber ble klar.

– Helt rått! Han kommer garantert til å bli en kjempesuksess, sier landslagskompis Kristoffer Ajer til TV 2.

For det er ingen tvil om at Brentford-spilleren tror hans kommende Premier League-kollega vil passe perfekt inn i den engelske ligaen.

– En av verdens beste fotballspillere hører hjemme i verdens beste liga, konstaterer Ajer.

Hestad: – Bare å gratulere med dagen

Eirik Hestad var en av Erling Braut Haalands bedre kompiser i Molde, og fikk tidlig erfare hva jærbuen hadde å by på.

– Erling hadde og har en tørst etter å bli bedre, som få andre matcher, sier den tidligere Molde-spilleren.

– Nå er han i mine øyne blitt verdens beste nummer 9, og det er bare å gratulere Pep (Guardiola) med dagen, fortsetter Hestad.

Eirik Hestad og Erling Braut Haaland. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Manchester City-stopperen Aymeric Laporte skrev på Twitter i dag at han er glad for at han slipper å løpe etter Haaland de neste årene. Det gjelder ikke alle. Hestad tror heller det er andre midtstoppere som vil få det tøft neste sesong.

– Det er klart han passer i Premier League. Jeg tror verken Lewis Dunk eller Harry Maguire kommer til å sprudle av selvtillit før et potensielt møte, sier han.

BYRIVAL: Erling Braut Haaland kan møte Harry Maguire i Manchester-derbyet neste sesong. Hestad tror engelskmannen vil frykte City-spissen. Foto: MATTHEW CHILDS

Imponert over kompisen

Østigård er på utlån til Genoa fra Premier League-klubben Brighton, men i motsetning til Ajer har han til gode å prøve seg i den øverste engelske ligaen, likevel har midtstopperen stor tro på at Haaland kommer til å gjøre sakene sine godt på øverste nivå.

– Når han får Pep som trener og kommer til et lag som er utrolig sterkt, så kommer han til å bøtte inn med mål. Det trenger ingen å være bekymret for. City har også manglet en klar og tydelig spiss, så jeg tipper Erling finner roen med en gang. Et godt valg, sier Østigård.

Det har blitt konspirert og diskutert om overgangen i lang tid, og ryktene om Haalands neste stoppested har florert. Østigård har fulgt prosessen som en kompis.

– Det har neppe vært bare enkelt for Erling, men jeg syntes han har vært et prakteksempel på hvordan man gjør ting under et slikt press, sier Østigård.

LANDSLAGSKOLLEGA: Leo Skiri Østigård i aksjon for Norge. Foto: Lise Åserud

Som 21-åring har Haaland vært en av verdens mest ettertraktede fotballspillere, sammen med Kylian Mbappé.

– Han har sagt lite og holdt ting for seg selv. Jeg tror ikke folk helt forstår hvilket press han har vært under når alle de store klubbene i Europa har ønsket han, fortsetter han.

Østigård er selv Arsenal-supporter, og er skeptisk til om det blir noen suksess til London-laget i nærmeste fremtid når de skal få en okse fra Jæren å bryne seg på.

– Etter denne overgangen blir det nok mange år til Arsenal tar gullet igjen, for City kommer til å bli fryktelig sterke med Erling på topp, sier Østigård.