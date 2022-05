I Oslo gikk det galt under monstertruck-showet – nå stopper politiet nye show

Søndag 24. april ble åtte personer skadd under en ulykke ved et motorshow på Bjerke i Oslo.

Blant dem som ble fraktet til sykehus etter hendelsen, var flere barn.

Både arrangøren og sjåføren ble kort tid senere siktet i saken, og politiet satte i gang en etterforskning av arrangørens ansvar i forhold til sikkerhet under arrangementet.

Avlyser nye show

Tirsdag, onsdag og torsdag denne uken skulle Aranis Klaas Monster Truck Show arrangeres i Drammen. Dette skulle være de første arrangementene til arrangøren etter ulykken i Oslo.

Patrick Lundevall-Unger er advokat og representerer arrangøren av motorshowet.

Det var han som tirsdag ettermiddag fikk beskjed fra politiet om at showet ikke kunne gå som planlagt i Drammen.

– Det er blitt gjort nye vurderinger av sikkerheten, og blant annet satt inn en god sikkerhetsavstand mellom publikum og showet. Min klient mener derfor at showet burde kunne bli avholdt på en trygg måte. Det mener ikke politiet, sier han.

AVSTAND: Dette bildet som advokaten har sendt til TV 2 viser at det er satt inn større sikkerhetsavstand i Drammen enn den som var i Oslo. Foto: Privat

Det er særlig to forhold politiet bruker som argument for avlysningen; at sikkerheten ikke er avklart, i tillegg til at det ikke er søkt om dispensasjon hos vegvesenet for å ikke ha registrerte skilter på bilene som brukes i showet.

– De har ikke søkt om dispensasjon, slik man må når man skal bruke uregistrerte kjøretøy. I tillegg forelå det ikke en ordentlig risikovurdering, sier Jan Dysteland, patruljesjef for politiet i Drammen, til TV 2.

Han understreker at han kjenner til at det er satt opp ekstra gjerder i Drammen etter hendelsen i Oslo, men mener det ikke er tilstrekkelig.

– De er hjertelig velkommen tilbake ved en senere anledning, men da må ting være på stell, sier han.

Advokat Lundevall-Unger understreker at arrangøren har operert i Norge i 40 år.

– Det er mange som hadde gledet seg til show i Drammen, og det er beklagelig at det blir avlyst, sier Lundevall-Unger.

Det skal etter planen også arranges show i Skien i helga. Her må politiet i Skien gjøre en vurdering av hvorvidt showet skal gå som planlagt.

Fortsatt siktet

Arrangøren og sjåføren er fremdeles siktet i saken, som er under etterforskning.

Politier har også beslaglagt et kontantbeløp på rundt 800.000 kroner.

– Vi skal møte i Oslo tingrett fredag 20. mai, og begjære heftelsen av pengene opphevet. Min klient er såpass godt forsikret at erstatning til de rammede vil bli dekket gjennom dette, sier Lundevall-Unger.