SAS innstiller tusenvis av flyvninger

SAS innstiller 4.000 flyvninger i sommer, mellom mai og august. Det melder den svenske avisen Dagens Industri.

I denne perioden skal SAS gjennomføre 75.000 flyvninger, så de kansellerte flyvningene utgjør fem prosent av totalen.

– Det dreier seg om endringer i fem prosent av oppsatt trafikkprogram i perioden og de aller fleste reisende vil ikke merke dette på annen måte enn at de vil bli ombooket til et fly innen noen timer eller samme dag, sier John Eckhoff, pressesjef i SAS, til TV 2.

Han understreker at kuttene i antall avganger gjøres over hele trafikkprogrammet, og at det ikke er noen spesielle geografiske områder som blir ekstra hardt rammet.

– Vi jobber hardt for å minimere ulempen for passasjerene, sier han.

SAS innstiller de 4.000 flyvningene nå, for å unngå problemer gjennom sommeren.

– Det er viktig å understreke at dette gjøres for å unngå at vi havner i en situasjon i sommer hvor det viser seg at vi ikke kan fly og passasjerene blir stående uten et tilbud. Dette er en global problemstilling, i den forstand at flyselskapene må redusere kapasiteten som følge av personalmangel og forsinkede leveranser, sier Eckhoff.

Fagforeningen for piloter i Sverige reagerer på nyheten, og viser til at 450 piloter mistet jobben i selskapet i pandemiåret 2020.