TV 2s ekspert: Dette er årets LaLiga-lag

LaLiga-sesongen nærmer seg slutten. Med to kamper igjen, har Real Madrid blitt kronet seierherre for lengst. Topp fire er så godt som spikret, mens nedrykkskampen lever for fullt.

Plutselig må spillerne løpe i sikkerhet

Fra tekniske finesser til defensiv dominans og strålende mål, har en hel del spillere utmerket seg på et nivå over de fleste denne sesongen.

TV 2s fotballekspert Guillem Balagués dom er klar: Disse elleve spillerne kaprer sin plass på årets lag i den spanske toppdivisjonen.

Dette er årets lag (4-3-3):

Thibaut Courtois - Héctor Bellerín; Éder Militão; Robin Le Normand; Marcos Acuña - Luka Modrić; Geoffrey Kondogbia; Pedri - Ansu Fati; Karim Benzema; Vinícius Júnior

– Han er verdens beste

Thibaut Courtois har lenge holdt et skyhøyt nivå i Real Madrid, men denne sesongen har han virkelig etablert navnet sitt blant de aller beste keeperne. I følge TV 2s ekspert er han ikke bare blant dem – han er den beste.

– Han er for øyeblikket verdens beste keeper. I lag med Benzema er han sannsynligvis grunnen til at Real Madrid på et eller annet vis er i Champions League-finalen, og definitivt hvorfor de vant ligaen, roser Balagué.

Belgieren selv er på ydmykt nok vis ikke uenig i ekspertens dom.

– Jeg trenger ikke å fortelle noen at jeg er best. Jeg spiller med selvtillit, vel vitende om at jeg er det. Meninger er opp til dere, fortalte Courtois reportere i april.

VERDENS BESTE? Thibaut Courtois er ikke i tvil om hvem som er verdens beste målvakt. Foto: Jonathan Moscrop

På høyreback befinner en Arsenal-kjenning seg. Héctor Bellerín er på utlån til Real Betis fra London-klubben, og har gjort sakene sine svært godt. Manuel Pellegrinis mannskap har imponert mang en LaLiga-entusiast denne sesongen.

– Han er en energisk høyreback som tilbyr både en angripende trussel og defensiv stabilitet. Han nyter et nytt liv i Betis, og hjalp dem å løfte Copa del Rey med finaleseieren over Valencia, sier eksperten.

Det var knyttet store tvil til om Real Madrid-midtstopper Éder Militão var klar til å tre fram som hovedpersonen i hjertet av forsvaret da både Sergio Ramos og Raphaël Varane forlot klubben.

Brasilianeren har imidlertid stilnet kritikerne, og har imponert stort denne sesongen. TV 2s ekspert befinner seg blant beundrerne av 24-åringen.

– Han er den komplette pakken for en moderne, ballspillende midtstopper. Han er veldig fysisk og vellykket i hodedueller i begge ender av banen, han er rask, meget sterk defensiv og posisjonelt smart.

Militãos stopperpartner på årets lag er Real Sociedads Robin Le Normand. Franskmannen har vært bunnsolid i det 3. beste forsvaret på Spanias øverste nivå denne sesongen.

Sevilla-spiller Marcos Acuña fullfører backrekken. Argentineren er kjent for å være en konstant trussel både opp- og nedover venstreflanken. Ikke minst har han blitt en lokal helt etter det fantastiske målet hans i Sevilla-derbyet mot Real Betis i november.

Veteranen leverer – unggutten glitrer

Midtbanen innledes med en mann som tilsynelatende kun blir bedre med alderen. Luka Modrić spiller kanskje sin beste sesong i en alder av 36, med et dryss av dominerende forestillinger mot motstandere som Manchester City og Chelsea.

Kroaten har i løpet av sesongen blitt hyllet på alle fronter. TV 2s ekspert kaller den lille magikeren en «all time great».

– Hvor skal man begynne med Modrić? Mannen er briljant. Denne sesongen har han befestet sin plass blant de aller beste gjennom tidene, og han viser ingen tegn på å bremse opp. Han har en fantastisk teknisk evne, og et blikk og en pasningsfot uten sidestykke.

Neste mann ut er Atlético Madrids defensive midtbanemann, Geoffrey Kondogbia. I en berg- og dalbane av en sesong, har franskmannen utmerket seg som et lyspunkt i den spanske hovedstaden.

Juvelen som utgjør den siste brikken i midtbanetrioen, kommer som ingen overraskelse. Pedri har vært helt enestående for Barcelona denne sesongen, og ser virkelig ut som et generasjonstalent av de ytterst sjeldne.

Balagués ekspertkollega, Mina Finstad Berg, har tidligere pekt ut 19-åringen som den ene spilleren katalanerne må beholde uansett hva som skjer i klubben.

– I Pedri har Barcelona en spiller mange mener er den perfekte etterfølgeren til geniet som var Andrés Iniesta. Han er en tenåringssensasjon. Stilmessig er han det nærmeste man kommer Iniesta siden Iniesta selv, og hans glitrende opptredener hver eneste uke har naturligvis dratt sammenligningene, hyller Balagué.

Ballon d'Or-kandidat: – Forstår ikke ordet 'nederlag'

Førstemann ut i angrepsrekken kommer kanskje som en overraskelse for mange. Ansu Fati har knapt sett spilletid denne sesongen, men det har aldri vært tvil om talentet hans.

På sitt beste er få bedre enn unggutten. Det han har vist når han først trer ut på Camp Nou har sjeldent vært intet mindre enn fantastisk. Det reflekteres ikke minst i statistikken: På kun 18 skudd denne sesongen, har vidunderbarnet scoret seks mål.

– Motet og besluttsomheten hans etter alle skadeplagene indikerer at han også kan bli en legende i klubben om han holder seg skadefri. Det er ingen tilfeldighet at Barcelona mente at han var verdig Lionel Messis draktnummer (ti). Jeg har ham i laget fordi med tanke på talent, er det svært få bedre enn ham i LaLiga, mener Balagué.

Det mest åpenbare valget på årets LaLiga-lag er superspiss Karim Benzema. Balagué har tidligere uttalt at franskmannen «udiskutabelt er verdens beste spiller for øyeblikket», og leder naturligvis frontrekken i ekspertens ellever.

34-åringen gjør det vanskelig å være uenig med TV 2s ekspert. Gang på gang har han briljert i Europas gjeveste selskap, mens han i hjemlig liga har notert seg for vanvittige 27 mål og 12 målgivende på 30 kamper fra start.

– Det er veldig vanskelig å se noen andre vinne Ballon d'Or. Hans prestasjoner i Champions League har blitt godt rapportert, men det er hans uselviske arbeidsvilje, fantastiske presisjon og skarphet foran mål som har gjort Real Madrid helt avhengige av ham denne sesongen, sier Balagué, og legger til:

– Madrid har tapt fire ganger denne sesongen i ligaen, og i to av dem manglet de Benzema. Han er fundamentalt viktig i å skape vinnerviljen i Real Madrid-garderoben – en ekte kriger som ikke forstår meningen av ordet 'nederlag'.

Supertalentet som fullfører årets LaLiga-lag, er Benzemas makker Vinícius Júnior. Stjerneduoen har strålt sammen gjennom hele sesongen, og avgjort flere kamper nærmest på egenhånd.

Etter noen år med varierende prestasjoner, med et innlysende talent han ikke helt hadde klart å låse opp i tidligere sesonger, har brasilianerens form eksplodert i 2021/2022. Han holdt den glimrende sesongen gående mot tabelljumbo Levante torsdag, da han scoret hat trick i en 6-0-overkjørelse.

– Vinícius mangler ikke selvtillit. Det er ingen tvil om at han virkelig skinner denne sesongen, og han har bevist seg selv som en av Real Madrids mest pålitelige skapere og målscorere, påpeker Balagué.

– Han har fått hjelp av Benzema, men har hjulpet franskmannen vel så mye selv. Hans eksplosivitet på venstrevingen uke etter uke har virkelig vært en av sesongens store høydepunkter, avslutter eksperten.