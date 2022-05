Norge ville hente 2500 flyktninger fra Moldova – ingen har kommet

Etter at krigen i Ukraina brøt ut har nesten seks millioner mennesker lagt på flukt. Over 450.000 har flyktet over grensa til Moldova.

Med sine 2,6 millioner innbyggere er det lille landet regnet som Europas aller fattigste land. Den store flyktningstrømmen har derfor skapt problemer og landet var raskt ute med å be om bistand fra andre europeiske land.

I mars sa Norge ja til Moldovas anmodning om å hente ut ukrainske flyktninger.

– Moldova har bedt om hjelp for å håndtere flyktningestrømmen, og Norge vil stille opp, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Men UDI bekrefter til TV 2 at det fortsatt ikke har kommet noen flyktninger fra det hardt rammede landet.

– Det er ikke kommet noen fra Moldova enda, men de vil komme ganske snart, sier UDI-direktør Frode Forfang.

– Krevende å nå ut til dem

UDI forteller til TV 2 at de fleste ukrainske flyktningene i Moldava bor hos vertsfamilier, og at det er et krevende arbeid å nå ut til dem og informere om muligheten for å overføres til andre land.

– Dette påvirker hvor raskt norske myndigheter kan motta liste over aktuelle kandidater, sier Hanne Rygh Holter, senior kommunikasjonsrådgiver i UDI.

Hun opplyser at det er UNHCR som koordinerer overføringen for de europeiske landene.

– Europeiske land har så langt tilbudt å overføre i underkant av 20.000 personer fra Moldova. Per 9. mai 2022 var totalt 1 275 personer til syv ulike land, sier Rygh Holter.

30. mars sa justisministeren at nesten alt var klart for å ta i mot flyktningene.

– Regjeringen har jobbet for å starte overføringene fra Moldova så raskt som mulig, og de første vil kunne ankomme neste uke, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Færre flyktninger enn antatt

UDI sier at flyktningstrømmen til Norge har begynt å stoppe opp de siste ukene. Hittil har 16.152 ukrainske flyktninger søkt om kollektiv beskyttelse i Norge. 11.688 av disse har fått innvilget søknaden sin.

– Vi så innledningsvis ganske store ankomster fra Ukraina. Det vi har sett en nedadgående trend etter påske. De siste par ukene har det kommet rundt 100 om dagen i snitt, sier Forfang.

Totalt har det altså kommet færre ukrainske flyktninger til Norge enn det UDI først anslo. Anslaget har derfor blitt redusert fra 60.000 til 45.000.

På spørsmål om UDI opplever at flyktninger ikke vil til Norge, svarer de at mange ukrainske flyktninger ikke kjenner til Norge fra før.

– I tillegg ligger Norge langt unna Ukraina og mange håper nok at de kan returnere til hjemlandet så snart som mulig, sier Rygh Holter.