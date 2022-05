Politikk med håndbrekket på

Aldri før har markedsforutsetningene for norsk industri vært i større endring, og aldri før har Norge hatt like store muligheter.

Alle land har hastverk med å gripe de nye mulighetene som kommer med det grønne skiftet. Alle unntatt regjeringen. De setter håndbrekket på.

Etter mye frem og tilbake, kom regjeringen i dag med et nytt mål for norsk havvind.

Regjeringen vil at det skal lyses ut 30 GW med nytt areal innen 2040. Det er bra at regjeringen endelig kommer på banen og setter et mål, men målet er fortsatt lavere og ligger lenger frem i tid enn det målet Høyre lanserte før påske.

Bård Ludvig Thorheim er en norsk politiker, diplomat og utenrikspolitisk forsker. Han er stortingsrepresentant for Høyre fra Nordland, medlem av Høyres sentralstyre og leder av Høyres internasjonale utvalg. Foto: Frode Sunde / TV 2

Jeg noterer meg også at de kommer med dette målet først etter at regjeringen lå an til å gå på et nederlag i Stortinget, og at de ikke kom med dette målet da de la frem sin havvind-satsing i februar eller da de la frem sin energimelding før påske.

HAVVIND: Den norskeide havvindparken Sheringham Shoal består av 88 vindmøller plassert utenfor kysten av Norfolk i England. Foto: CHPV/Scira Offshore Energy

Det er kun havvind som kan levere fullt ut på kraftbehovet Norge har fremover.

Vi har de beste forutsetningene for havvind i hele Europa, men likevel så ligger vi an til å bli akterutseilt av land med langt dårligere forutsetninger enn oss.

Det regjeringen kaller en storstilt satsing på havvind er i realiteten en puslete plan.

Høyre håper å danne et flertall for en tidligere og større utbygging på kommersielle vilkår.

Et bredt forlik på Stortinget vil være det beste. Det forutsetter at det energipolitiske seminaret mellom regjeringspartiene SP og AP konkluderes.

Regjeringen har skuffet på mer enn havvind. For det første, så går vi mot en mineralkrise i hele Europa.

Industrien er sårbar

Vi har ikke nok mineraler til å bygge havvindparker, til katoder og anoder i batteriene, til stål i vestlig forsvarsindustri.

Mens vi går og venter på en batteristrategi og at det industrielle partnerskapet med EU skal fylles med innhold, er det på tide å innse at Kina og Russland når som helst kan skru av eksporten av mineraler til Europa.

Dermed står europeisk industri sårbart til.

Norge er et svært mineralrikt land på et kontinent som forbruker 20 prosent av verdens mineraler, men bare utvinner tre prosent.

Dette er konkret innhold for Norges samarbeid med EU. Det haster for regjeringen å vise handling for norsk mineralutvinning og gjenvinning.

For det andre, så forsømmer regjeringen de store mulighetene som ligger i Barentshavet, som samtidig er løsningen for en ny giv i den nordligste delen av landet som er sikkerhetspolitisk mest utsatt.

Norsk gasseksport vil om 10 år stupe på grunn av manglende leting i nye områder.

En nylig rapport fra Rystad Energy fremskriver stor etterspørsel etter gass i Europa frem mot 2050, en energiform som snart vil fortrenge kull.

Den samme gassen kan, ifølge McKinsey, forsyne Europa med 12 prosent av Europas forbruk av en helt CO2-fri energibærer, nemlig blått hydrogen.

Norge kan altså forbli en ledende energinasjon dersom regjeringen gjør som Høyre og sier ja til 26. konsesjonsrunde, ja til områdeløsning i Barentshavet, og ja til å vurdere å koble Barentshavet sammen med rørledningsnettet i Nordsjøen som forbindelse til resten av Europa.

Regjeringen har en unik posisjon til å benytte seg av ulike flertallskonstellasjoner i Stortinget.

Det er ingen unnskyldning for både å nå klimamålene og posisjonere Norge som en verdensledende energi- og industrinasjon.

Da må de slippe opp håndbrekket.

