Harm og Hegseth måtte ha med seg advokat til Italia

VGTV-profilene Morten Hegseth og Vegard Harm har flere jern i ilden om dagen, blant annet lanserer de nå sin egen vinserie. Ved å ta de to første bokstavene i fornavnene sine kom de fram til navnet «MOVE», og serien består av tre ulike typer vin.

– Vi hadde lyst til å lage vin fordi vi drikker en del vin, også ble vi inspirert av Angelina Jolie og Brad Pitt som har et vinimperium, forteller Hegseth når han og Harm gjester God kveld Norge.

Men når det kommer til vin og alkohol så kan man ikke i Norge bare sette navnet sitt på et produkt, man må være med på hele prosessen.

– Vi har sittet i ett år og smakt og trukket fra og synsa.

– Ja, det har vært en rar prosess. Vi ble litt hevet inn i det for vi kan jo ikke så mye om vin. Vi er litt mer hverdagsdrikkere på en måte, sier Harm.

DUO: Harm og Hegseth tok turen innom studio til God kveld Norge. Hele intervjuet kan sees på TV 2 Play. Foto: Kristoffer Arnesen

Dro til Italia

På vei mot resultatet de ønsket smakte de seg gjennom 54 forskjellige flasker i en blindtest. Så sendte de ønskene sine til Italia, og fikk så tilbake en uferdig sats. Etter noen flere justeringer reiste guttene selv ned til Italia.

– Der fikk vi smake på det endelige resultatet, forteller Hegseth.

– Det var veldig gøy å dra til Italia på vintur, da var vi sofistikerte altså, sier Harm.

Men han følte ikke at de hørte helt hjemme på vingårdene.

– Vi prøvde å late som, gikk med sånne frakker og se på oss liksom, men jeg tror italienerne tenkte: «Who are those tall gay people?», forteller Harm.

Se hele intervjuet i God kveld Norge på TV 2 Play fra kl. 21:00 torsdag kveld.

Tok med advokat

Det er veldig strenge regler rundt alkoholreklame i Norge, og nylig skrev Jorunalisten at VG fjernet to minutter fra podkasten Harm & Hegseth etter at de snakket om vinen sin.

– Det er litt frustrerende fordi ingenting er lov i Norge, men det er også motiverende fordi når vi først lager et produkt så må det være bra, forklarer Hegseth.

Harm forteller at de tok med seg egen advokat til Italia for å være på den sikre siden.

– Alt vi la ut og alt vi gjorde der nede måtte vi sjekke med henne først, om det var greit. Man kan liksom ikke oppfordre til å drikke, og det er mange småting som vi ikke har styr på i det hele tatt, så da måtte vi ha en advokat til stede, sier han.

Drømmer om publikum

I tillegg til vin, har Harm og Hegseth også relativt nylig lansert et nytt talkshow på VGTV.

– Det var godt å bli ferdig med Panelet. Det var gøy det også, men vi trengte noe nytt, sier Harm.

– Vi har nydelige gjester og god stemning, det eneste vi mangler er publikum. Det er et mål på sikt, vi driver og maser på sjefene våre, sier Hegseth.

Ser etter leilighet i Oslo

Guttene gjør veldig mye sammen profesjonelt, men er ikke mye sammen på fritiden.

– Nei, men vi jobber jo hele tiden, så vi ser hverandre hele tiden. Men det er alltid jobbsammenheng. Jeg ringer aldri Morten og spør hva han skal i helgen, forteller Harm, som til daglig bor i Stokke.

– Jeg må bo der og jobbe på gård for å trekke oss litt ned på jorda.

Han pendler mellom Stokke og Oslo.

– Jeg bodde i Oslo litt, men så fikk jeg psykisk sammenbrudd og flyttet hjem igjen. Men nå har jeg vært på noen visninger, og vurderer å kjøpe leilighet, sier Harm, og legger til:

– Men det er svindyrt å kjøpe i Oslo, så jeg håper den vinen selger.