Solbakken om Haaland-overgangen: – Et veloverveid valg

Landslagssjefen er sikker på at Manchester City er det rette valget for superspissen.

Erling Braut Haalands overgang til Manchester City er i boks, det ble bekreftet av klubben i dag.

Nå venter et nytt kapittel i Haalands karriere, som så langt har vært en suksess. Landslagssjef Ståle Solbakken mener at den profilerte spissen treffer med klubbvalg også denne gangen.

– Erling har truffet planke hele veien med alle sine klubbvalg. Jeg tenker dette er et veloverveid valg, han har brukt god tid på dette og har jo vært ønsket av alle de store klubbene i Europa. Da er jeg sikker på at dette er et godt valg etter en lang evalueringsprosess, sier Solbakken til TV 2.

– Er det en spiller jeg er ubekymret for med tanke på klubbframtiden, så er det Erling. Det virker som han har fundert veldig på dette, fortsetter han.

21-åringen skal nå bryne seg på et tøffere nivå i Premier League, og skal også tilbake til Champions League.

– Erling kan tilpasse seg alle nivå. Det vet du, det vet jeg og det vet alle klubbene, sier Solbakken.

TV 2s fotballekspert: – Haaland kan score utenkelig mange mål i City

Haaland er én av landslagets aller største stjerner, og har naturligvis vært i dialog med Solbakken angående ny klubb, men påvirkningen fra sjefen selv har ikke vært stor.

– Har du bidratt?

– Jeg har selvsagt pratet med Erling, men jeg tror mine ord har betydd en knapp promille. Dette har han og hans rådgivere valgt selv, svarer han.