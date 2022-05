I 2005 doblet antallet Range Rover-modeller seg. Da fikk vi nemlig Sport, i tillegg til den allerede legendariske bilen som bare heter Range Rover.

Det skulle vise seg å være et smart grep. Sport var litt mindre, litt rimeligere og som navnet tilsier: Mer sporty. Den ble umiddelbart en stor suksess, også her i Norge.

2006 var første, hele salgsår. Da rullet det ut solide 288 biler fra de norske forhandlerne.

Andre generasjon ble lansert i 2013. Det betyr at det er en lenge etterlengtet modell Range Rover akkurat har hatt verdenspremiere på.

Designet stått seg godt

Det skjer ikke veldig lenge etter at en helt ny Range Rover har debutert. Ikke overraskende deler de mye av teknologien «under skallet».

Andre generasjon har altså vært på markedet i ni år. Men designet har stått seg svært godt. Derfor er det heller ikke overraskende at Range Rover tar med seg mange designelementer videre. Her er det fortsatt korte overheng og rene karosseriflater som gjelder.

Den karakteristiske skulderlinjen er fremdeles på plass. De skarpe linjene sammen med detaljer som innfelte vinduer og dørhåndtak, skjulte lister og et lasersveiset tak, er med på å bidra til en luftmotstandskoeffisient på lave 0,29.

Første generasjon: Her var du kongen i gata

Ingen tvil: Dette er en Range Rover, her handler det om videreføring av dagens design.

To ladbare hybrider

Nytt er blant annet den stealth-lignende fronten og LED-frontlyktene som skaper en særpreget kjørelys-signatur.

Det minimalistiske designuttrykket gjenspeiles i det helt nye interiøret der ny teknologi kombineres med eksklusive materialer. Føreren omfavnes av en høy, skrånende midtkonsoll og intuitive betjeningsorganer.

Drivlinjene inkluderer som på Range Rover to ladbare hybrider. Dette blir ganske sikkert bestselgerne i Norge i starten. Den offisielle rekkevidden på strøm her er oppgitt til mellom 109 og 115 kilometer. Da er sterke tall.

Grombilen er 40 år gammel – har kun gått 18 mil

Rene og minimalistiske linjer preger interiøret. Her tar Range Rover Sport flere skritt opp i eksklusiv retning.

Styrer med alle fire hjul

Dessuten kommer bilen med rekkesekser, med både bensin og diesel og en ny V8 Twin Turbo.

I 2024 vil utvalget utvides med en helelektrisk modell, det er samme år som også Range Rover blir elektrisk.

Alle modeller er utstyrt med en ZF 8-trinns automat og det Range Rover kaller Intelligent All-WheelDrive. Dynamisk luftfjæring er med på sørge for optimal smidighet, kontroll og stabilitet.

Bilen er utstyrt med firehjulsstyring, der bakhjulene svinger motsatt av forhjulene i lave hastigheter, og med dem oppe i fart. Dette skal gi Range Rover Sport svingradiusen til en stasjonsvogn og smidigheten til en mye mindre bil.

Har lang levetid

Innvendig er det ikke overraskende fokuks på bærekraftige materialer, blant annet det eksklusive Ultrafabricks. Det finnes også et unikt stoffalternativ som man kan finne både på dashbordet og i dørdetaljene.

– Tilsvarende som med Range Rover, er det lenge mellom hver lansering av en helt ny generasjon. Modellene har lang levetid og andre generasjon Range Rover Sport ble vist for første gang på New York Autoshow i 2013. Det er en stor begivenhet nå som vi lanserer tredje generasjon Range Rover Sport som er bedre enn sine forgjengere på alle måter. Selvfølgelig er det også ekstra gledelig å nå få plug-in hybrid-versjonen med klasseledende rekkevidde, sier Sondre Tronrud som er produktsjef hos den norske importøren, i en pressemelding.

Startpris på 1,4 millioner sier sitt om at Range Rover Sport nå er løftet oppover i eksklusiv retning.

Levering før jul

Bilen er allerede tilgjengelig for bestilling. Startprisen er på 1.418.900 kroner, inklusive frakt og levering Oslo. Dette gjelder Range Rover Sport PHEV 440e Dynamic SE.

Importøren regner med at to modeller vil selge mest. Det er 440e i høyeste utstyrsnivå som er Dynamic HSE. Denne starter på 1.515.900 kroner. Dessuten P510e Autobiography. Denne har høyt utstyrsnivå og mange muligheter for personalisering. Pris fra 1.750.900 kroner.

Forventet levering er fjerde kvartal 2022. Men her er det hos Range Rover som hos mange andre bilprodusenter om dagen: Det er usikkerhet rundt både deletilgang og produksjon.

