Det blir et stramt budsjett

For målet er at folk over heile landet skal få betre råd i ein betre kvardag.

Spesielt viktig er det å hjelpe alle dei som har låge og middels inntekter. Noregs Bank har allereie varsla at renta skal aukast til 2,5 prosent i løpet av 2023, men me må gjere det me kan for at den ikkje aukar ytterlegare.

For det vil ramme folk og bedrifter over heile landet.

Rentekostnadar er ein av dei største utgiftspostane for folk og næringsliv over heile landet.

Noregs Bank har varsla ei normalisering av styringsrenta frå 0,75 til 2,5 prosentpoeng i løpet av 2023.

Dette kjem av at me no etter pandemien er inne i ei tid med meir normal utvikling i økonomien.

For ein bonde som har låna 7 millionar kroner for å investere i ny driftsbygning, vil den varsla renteauka på 1,75 prosentpoeng kunne bety auka rentekostnadar på 122 500 kroner i året.

For ein maskinentreprenør som har lånt 4 millionar kroner for å investere i maskinparken sin, vil det bety ein årleg ekstra kostnad på til saman 70 000 kroner.

For ei familie med tre millionar i bustadlån vil den kunne bety 52 500 meir i utgifter i året.

Det er ei prioritering for regjeringa å hindre at renta går opp meir enn den normaliseringa Noregs Bank legg opp til.

Sikrar folk sin privatøkonomi

Då har ikkje me pengar til uendelege støtteordningar - me må i staden prioritere folk med låge og middels inntekter i statsbudsjettet.

Her ser vi heilskapen i korleis me sikrar folk sin privatøkonomi, dei nære tenestene og beredskapen.

Arbeidsløysa i Noreg har ikkje vore så låg sidan 2008, og bedriftene har ikkje hatt så store vanskar med å få tak i folk sidan 2007.

På toppen av det ser rundt 70 000 fleire nordmenn ut til å kome ut i arbeid i løpet av året.

Dei vil naturlig nok få ei enorm velstandsauke. Jobb nummer éin er å få flest mogeleg i arbeid, difor er dette enormt gledelege tal!

Samtidig har det utfordrande sider, for rekordlåg arbeidsløyse bidreg til at presset i norsk økonomi er stort.

I denne situasjonen vil me jobbe for reallønsoppgang for dei som er i jobb og å utjamne skilnadar på tvers av kva folk har i inntekt og kor dei bur.

Det krev ansvarleg økonomisk styring som ikkje aukar presset i økonomien ytterlegare.

Større enn varsla

Noregs Bank sin varsla renteoppgang understrekar viktigheita av å halde fram med og å forsterke dei tiltaka som regjeringa sette i gang i fjor haust for å byggje heile landet.

Tiltak som å redusere drivstoffavgiftene samanlikna med Solberg-regjeringa sitt budsjett, halvere el-avgifta om vinteren, auke pendlarfrådraget, redusere maksimalprisen i barnehagane og lågare skatt for dei som tener under 750 000 kroner verte endå viktigare.

Auka råvareprisar i verda, ytterlegare forsterka av krig i Europa, har diverre gjort at regjeringa sine reduksjonar i avgifter ikkje er lette å sjå spor av i rekningsbunken hos folk.

Tvert imot har rekningane vorte langt større. Men med den varsla renteauka er ein ansvarleg økonomisk politikk som prioriterer folk og næringsliv over heile landet viktigare enn nokon gong.

Me må jobbe for at ikkje renteoppgangen verte større enn varsla. Då er ikkje fleire kroner inn i økonomien løysinga.

Folk må få betre råd

Den 12. mai kjem revidert nasjonalbudsjett for 2022. Budsjettet verte stramt. Me må unngå fleire enorme byggeprosjekt som eser ut i kostnadar, skatteletter til dei som har mest og sløsing med offentlege pengar.

Når me ser heilskapen slik vi gjere i eit revidert budsjett kan vi føre ein trygg økonomisk politikk som gjev folk betre råd og bygger heile Noreg.

Me skal halde fram med å styrke kommuneøkonomien for tenester nær folk, gje folk med låge og vanlege inntekter eit redusert skatte- og avgiftstrykk og å knyte heile landet betre saman med eit betre og billegare transporttilbod.

For målet er at folk over heile landet skal få betre råd i ein betre kvardag. For å kome dit kan me ikkje springe av oss skoa med uavgrensa med krisepakkar og pengebruk.

