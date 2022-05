Startet egen russegjeng: – Det er alltid plass til én til

Sunniva spurte to russegrupper om hun kunne få bli med i gjengen. Begge sa nei. Nå gjør hun alt i sin makt for at ingen andre skal oppleve det samme.

Til neste år skal Sunniva Mathiesen Hanasand (18) vandre rundt i gatene med røde bukser og fløyte i munnviken - men gleden er bittersøt.

Nylig spurte hun to russegrupper fra Stavangerområdet om hun kunne få bli med i gjengen. Begge jentegruppene sa nei.

TV 2 har vært i kontakt med begge de aktuelle gruppene. Én av dem ønsket å uttale seg. De forteller at de var redde for at samholdet i gruppen ikke ville vært like godt dersom de ble for mange, og at de ble nødt til å sette en maksgrense.

Likevel opplyser de at Hanasand alltid er velkommen til å henge med dem.

EKSKLUDERT: Sunniva Mathiesen Hanasand føler seg ekskludert fra russemiljøet i Stavangerområdet. Nå tar hun saken i egne hender. Bildet av russen er et illustrasjonsbilde. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det gjør vondt. Jeg ser ikke problemet. Dersom jeg var med i en gruppe og vi skulle diskutert om vi ville tatt inn én til i gjengen, så hadde jeg gjort alt jeg kunne for å få personen inn, sier Hanasand selv til TV 2.

Tok saken i egne hender

– Russegjenger har ofte gruppegensere og et eget navn på gjengen. Det gjør det ekstra kjipt, for da blir det enda mer tydelig at jeg ikke er med i en gjeng, sier hun.

Men nå har hun tatt saken i egne hender. I midten av mai publiserte hun et innlegg i Facebook-gruppen «Russ 2022/2023». Der ønsker hun å finne personer som enda ikke er med i en russegjeng, men som har lyst til å bli med i hennes egen, nylig oppstartede gruppe.

Gruppen går under navnet «Diversity 2023».

På få dager har hun samlet sammen åtte jenter, og Hanasand sier hun holder armene åpne for enda flere.

– Alle som er med i gruppen har kjent på en form for ekskludering når det kommer til russegrupper. Jeg håper dette innlegget når ut til de som leter etter en gruppe, skriver hun på Facebook.

Alltid plass til én til

Hanasand sin drømmerussetid er en tid hvor alle blir inkludert, har det gøy og blir sett.

– Alle som vil bli med i en russegruppe skal få bli med i en russegruppe. Det er alltid plass til én til, i hvert fall hvis man ikke er på russebuss, legger Hanasand til.

Det er helsesykepleier i ung.no, Anne Holter Bentzrød, enig i. Hun forteller at ung.no får mange henvendelser fra ungdom som føler på det å være ensom og ekskludert fra en vennegjeng, også fra russ.

FORSTÅR UNGE: Anne Holter Bentzrød jobber som helsesykepleier for ung.no. Hun forstår godt at det er sårt for dagens unge å stå utenfor et fellesskap. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

Ung.no jobber blant annet med å nå ut til russen med informasjon i forkant av feiringen, som for eksempel råd rundt sex, alkohol og ensomhet.

Medfølelsen forsvinner

– Tilhørighet er viktig for unge. Det er det som ligger bak ønsket om å være med i en russegjeng eller en russebuss. Det krever styrke å stå utenfor et fellesskap, sier Bentzrød til TV 2.

Helsesykepleieren synes det er rart at ungdom hele livet blir lært opp i være snill med andre mennesker, men at det i russetiden kan se ut til at lærdommen forsvinner.

– Sunniva har en styrke i seg selv. Det er mange situasjoner i livet hvor man opplever avvisning, men det blir ekstra tydelig i russetiden. Men hun har brukt denne avvisningen til noe konstruktivt for seg selv og andre. Da er man modig, sier hun avslutningsvis.