En mann ville aldri ha godtatt dette

Det er sjeldent et forbud er bedre enn et påbud, men akkurat i dette tilfelle så er det nok det.

Lørdag den 7. mai 2022 vil bli en minnerik dag for meg.

På en og samme dag vedtok en fylkesforening i Unge Høyre å gå inn for å forby nikab og burka i Norge samtidig som Taliban bestemte seg for å påby burka på alle kvinner i Afghanistan.

Ingen av oss hadde vel noen forhåpninger til at Taliban skulle holde det de hadde sagt, men jeg må være ærlig å si at jeg håpet. Jeg håpet på at Taliban var forandret.

At de innså at i år 2022 har ikke et kvinneundertrykkende plagg som burka noe å gjøre, og at kvinner også har sin rettmessige plass i samfunnet. Håpet mitt holdt ikke.

Jenter får i dag ikke gå på skole i Afghanistan og de lever allerede svært undertrykket. Som om det ikke kunne bli verre valgte Taliban i helgen å påby burka på kvinner og ta fra dem muligheten til å kjøre bil.

Rett å slett ta fra dem sin egen frihet og makt over eget liv.

En mann ville aldri funnet seg i å bruke et plagg som skjuler hans identitet og hans egenhet.

En mann ville aldri funnet seg i å leve undertrykket et styre som tar fra han hans frihet.

En mann ville aldri funnet seg i å leve et liv uten mål og mening. Hvor hans drømmer blir tatt fra han og hans fremtid ødelegges.

En mann ville aldri funnet seg i det, men det må kvinnene.

FORBUD: «Det er sjeldent et forbud er bedre enn et påbud, men akkurat i dette tilfelle så er det nok det.» skriver Unge Høyre-politiker Arina Aamir. Foto: Martin Leigland / TV 2

Sette fyr på drømmer

De afghanske kvinnene må finne seg i det fordi de er «svakere». De må finne seg i det fordi deres plass er «på kjøkkenet».

De må finne seg i det for alt de er skapt for er å «føde barn».

De må finne seg i det fordi hvis ikke påfører de familien «skam». For finner de ikke seg i det har de nok av menn til å fortelle dem at de ikke er gode nok.

Disse kvinnene lever uverdige liv. Liv du og jeg aldri ville ha funnet oss i å leve. Men de ser seg nødt til å leve disse livene.

For selv når de skriker etter hjelp eller roper om rettferdighet, så blir de ikke hørt.

Om ikke Taliban tier dem, så har de nok av fedre, brødre og ektemenn til å holde dem stille.

Få dem til å sette fyr på alle deres egne ønsker og drømmer for livet og ta på seg et plagg som setter dem i fengsel.

Maktesløsheten jeg føler nå, har jeg aldri følt på tidligere.

For aldri før har det gjort så vondt å vite at millioner av kvinner blir fengslet i eget land, mens du og jeg sitter og nyter friheten av å gå kledd som vi vil.

Av å gå frie og kunne si det vi vil. Jeg skulle ønske det var noen som kunne satt denne burkaen på Taliban-terroristene så de selv kunne opplevd hvordan det er å føle seg innelåst og fengslet.

For enhver person som terroriserer en kvinne på denne måten, fortjener ikke å bli kalt noe annet enn en terrorist.

Men det er ikke bare i Afghanistan vi finner disse terroristene. De finnes overalt.

Vi må huske på at det også er menn i Norge som tvinger sine koner, søstre eller døtre til å bruke dette fengslet av et plagg.

Du og jeg kan nok ikke styre hva Taliban gjør i Afghanistan, men vi kan ha noe å si for hva vi gjør i Norge.

For enhver kvinne vi redder fra tvang og undertrykkelse, er en kvinne nærmere vårt ideelle samfunn.

Det er på tide å ta kampen der vi kan for å bidra til endring og forandring.

