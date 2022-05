Ukrainske flyktninger jobbet ulovlig på gartneri

Økokrim er bekymret for at ukrainske borgere i Norge vil bli utnyttet til sesongarbeid i tiden fremover.

Det opplyser de i en pressemelding, tirsdag.

– I løpet av mars og april har flere politidistrikter rapportert om at nyankomne ukrainske asylsøkere har fått tilbud om arbeid før de har blitt innvilget oppholdstillatelse, skriver de.

En ukrainsk flyktning kan først begynne å jobbe i Norge når søknaden om kollektiv beskyttelse er godkjent.

– Flere ukrainere skal i forbindelse med søknadsprosessen om beskyttelse ha opplyst om at de har fått tilbud om arbeid.

Blant annet er Økokrim kjent med at ukrainske borgere nylig skal ha arbeidet ulovlig for et gartneri på Sørlandet.

– Det knyttes nå bekymring til hvorvidt ukrainske borgere kan bli utnyttet til sesongarbeid i landbruket i tiden fremover.