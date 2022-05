Sommerhytta-Eldan ble mobbet for bakgrunnen sin: – Det har vært tungt

Sammen med kona Lina Langerud Heikkilä (31) kjemper Eldan Naftaly Nysveen (33) i disse dager om å vinne hytta de selv pusser opp i programmet Sommerhytta på TV 2.

Eldan har aldri forstått konseptet «hytte» – før han møtte Lina. Med tiden fant han en ro i naturen, og i dag deler de en felles interesse av å nyte skog og mark. Paret har vært sammen i over 13 år, og i år giftet de seg.

FAMILIE: Da Eldan Naftaly Nysveen og Lina Langerud Heikkilä deltok på Sommerhytta i fjor, kjøpte de seg hus. Et idyllisk sted de nyter med hunden Romeo. Foto: TV 2

Med en israelsk mor og norsk far har Eldan alltid følt på en form for splittelse mellom kulturer. Da hans far gikk bort for 30 år siden, ble det ekstra vanskelig å finne sin plass.

Flyttet for kjærligheten

På en restaurant i byen Nahariya i Israel møter Pnina Naftaly Nysveen (59) og hennes søster Rachel, Ove Emil Nysveen. Ove Emil skal bli Pnina sin store kjærlighet.

Ove Emil jobbet som FN-soldat i Libanon på 1980-tallet, men hadde på denne tiden permisjon.

– Søsteren min syntes han virket snill og jordnær – også var det selvsagt et pluss at jeg syntes han var kjekk, forteller Pnina i en e-post til TV 2.

Pnina og Ove Emil begynner å treffe hverandre og finner raskt tonen.

I utgangspunktet har Ove Emil kun et halvt år igjen som FN-soldat, men han ber om å forlenge kontrakten et ekstra halvt år.

– Han ville ikke dra fra meg, fordi han var forelsket, forteller Pnina.

KJÆRLIGHET: Pnina fant den store kjærligheten i Ove Emil. Foto: Privat

Etter ett år i Israel får Pnina spørsmål om hun ville være med til Norge. Hun vil gjerne komme på besøk, før hun bestemmer seg for å bli.

– Jeg var i Norge i fire måneder, før jeg dro tilbake til Israel. Mitt første møte med Norge var i desember. Det var stille, rolig og kaldt, men når jeg kom tilbake til Israel var savnet etter Emil så stort at kulden i Norge ble raskt glemt.

– Da han ringte å spurte om jeg ville gifte meg med han, svarte jeg raskt ja.

I 1987 drar Pnina til Norge. Hun og ektemannen bosetter seg i Elverum. Ønsket om å stifte familie er sterkt, og i løpet av noen få år får de to barn – Eldan og Natalie.

Familieidyllen blir derimot brått snudd på hodet når Ove Emil dør altfor tidlig, kun 28 år gammel.

FAMILIEIDYLL: Familien på fire bosatte seg i Elverum. Kort tid senere slo idyllen sprekker. Foto: Privat

I et relativt fremmed land sitter mor igjen med en nyfødt datter og en tre år gammel sønn.

Kulturforskjeller

Når TV 2 møter Eldan og kona Lina hjemme på Gjesåsen, like nord for Flisa, forteller han om en oppvekst preget av kulturelle forskjeller.

– Det var moren min som tok seg av oppveksten min. Hun lærte meg alt det hun hadde lært av sine foreldre. Derfor fikk jeg en mer «utenlandsk» oppvekst.

LÆRT AV MOR: På egen hånd måtte Pnina ta seg av to små barn. Foto: Privat

– Vi dro aldri på hyttetur eller gikk på ski i påska. Da var vi hjemme. Når alle barna hadde vært på hyttetur i påsken, kunne jeg ikke relatere til det. Jeg forstod ikke helt hva det var, erindrer han.

Feriene ble brukt til å besøke familie og venner i Israel, noe han husker som gode minner.

– Da følte jeg vi var hjemme igjen. Det var mer forståelse. Jeg relaterte mer til den kulturen. Det er rart å være halvt israeler og halvt nordmann – og det er sikkert slik for alle som har vokst opp med to forskjellige kulturer, sier han, og fortsetter:

– Man føler man ikke passer helt inn i Norge, men heller ikke helt i Israel. Når jeg drar dit, ser de at jeg ikke er en israeler. Jeg har ikke den væremåten. Nå er jeg så og si 100 prosent norsk i væremåten min. Jeg synes det er litt deilig å trekke meg tilbake. Når jeg drar til Israel, snakker alle høyt med armer og ben. Det er litt rart – å være «halvt-halvt», forklarer han.

I barndommen brukte Eldan mer tid på basket- og fotballbanen sammen med venner – også med utenlandske bakgrunner.

– Vi hang rundt i nabolaget i Elverum, spilte basket og fotball, også syklet vi og drev med forskjellig «bøll» i et skogholt like ved der jeg er oppvokst, sier han og humrer.

– Jeg fikk bedre kontakt med dem, fordi vi opplevde det samme. Det ble et samhold. Jeg har snakket med mange som kommer fra to forskjellige kulturer – de sier det samme. Jeg er ikke alene om det, og tror mange kan relatere til det.

Verden stoppet opp

28 år gammel fikk Eldans far påvist hudkreft med spredning til hjernen. Da han ble utredet, hadde spredningen kommet så langt at det ikke var noen mulighet for å overleve.

– Han var veldig syk. Det gikk ikke lang tid før han ikke kunne kommunisere eller noe, forteller Eldan.

For Pnina var det en vanskelig tid.

– Da vi fikk beskjed om at Emil var syk, var det som om verden stoppet opp. Det gikk kun to uker fra vi fikk beskjeden, til han døde. Det skjedde så fort at jeg nesten ikke klarte å forstå det. Da han faktisk gikk bort, traff sorgen oss tungt. Det var den vanskeligste tiden i mitt liv, forteller hun.

I et fremmed land måtte hun ta seg av barna på egen hånd.

– Det var veldig vanskelig i seg selv å være i et fremmed land når jeg ikke kunne språket eller skikkene. Jeg hadde heller ikke venner eller familie her.

– Da vi mistet Emil, og jeg sto alene med to barn uten sikkerhetsnett, var min første tanke at jeg ville hjem til min familie i Israel, forteller hun.

Pnina pakket dermed sakene sine og tok med seg barna tilbake til Israel. Der var det én person som fikk henne til å endre mening.

– Det var min far i Israel som fikk meg til å innse at barna ville ha det bedre i Norge. Jeg valgte bort det som føltes komfortabelt for meg da, til fordel for deres fremtid.

Kjenner på et savn

Selv om Pnina har vært flink til å fortelle om faren, innrømmer Eldan at det har vært tunge perioder.

– Jeg føler jeg kjenner han via mamma, men det er bare hennes meninger om han. Det er klart jeg har følt på et savn – det gjør jeg nå også. Da jeg gikk på barneskolen, og alle snakket om faren sin, så kjente jeg på et savn. Det har vært litt tungt, sier han.

SMÅ GLIMT: Selv om Eldan kun var tre år da hans far gikk bort, husker han noen små glimt fra tiden de fikk sammen. Foto: Privat

Som folk flest kan det være vanskelig å huske minner fra de første årene som barn. Minnene til Eldan er vage om faren, men han husker noen glimt fra den siste tiden.

– Jeg har noen små glimt fra da vi besøkte han på sykehuset. Han kunne ikke snakke, og var veldig dårlig, forteller Eldan.

– En kjip tid

Å vokse opp i Elverum har ført med seg både oppturer og nedturer. Eldan beskriver miljøet i Elverum på den tiden som preget av mye rasisme.

I tillegg til å være halvt israeler, er også hans mor jødisk. På barne- og ungdomsskolen ble han mobbet for bakgrunnen sin.

– Jeg vegret meg for å si at moren min var jødisk, eller at jeg kom fra et jødisk opphav. Jeg snakket ikke så veldig mye om hvor jeg kom fra, for jeg ville ikke ha noe negativ oppmerksomhet rundt det. Det var en kjip tid, men jeg har ikke bare hatt det kjipt, deler han.

Pnina forteller at hun har unngått å snakke høyt om bakgrunnen sin, etter hun flyttet til Norge.

– Jeg er fra Nahariya og er jødisk. Det er egentlig noe jeg er stolt over, men som jeg dessverre har unngått å snakke om etter jeg flyttet til Norge. Mest fordi det er så mange som har sterke meninger om Midtøsten – og fordi jeg ikke ønsker å bli dømt fordi jeg er israeler. Midt håp for fremtiden er at det en gang vil bli fred mellom israelere og palestinere.

Hun forteller at det var svært sårende å høre at sønnen ble mobbet. Da det ble tatt opp på skolen, hvor Eldan fikk dele hva han følte overfor klassen, avtok etter hvert kommentarene.

ISRAEL: Eldan har feriert mye i Israel – her i Jerusalem med kjæresten Lina i 2018. Foto: Privat

Ubehagelig

I voksen alder har både Eldan og moren likevel opplevd å stå i ubehagelige situasjoner, knyttet til Israel og troen i familien.

Eldan har forståelse for at mange har et forhold og mening om Israel de gjerne ønsker å ytre.

– Hvis det blir politiske temaer, trekker jeg meg litt unna. Ikke fordi jeg ikke har en mening – mitt ønske er en fredelig løsning i Midtøsten – men med en gang jeg hører noen snakke om Israel, skal de ta opp ting. Når jeg har blitt eldre, har jeg sagt klart ifra om min mening. Som regel aksepterer de det, sier han.

– Men vi har dessverre også hatt opplevelser hvor vi ikke har stått opp, der og da. Det er sånt som har plaget meg i ettertid, for jeg skulle ønske vi var litt flinkere til å reise oss opp å si noe i kampens hete, skyter Lina inn.

ALDRI I TVIL: Lina var aldri i tvil om at hun ville være sammen med Eldan, til tross for at han fortalte om ubehagelig situasjoner han hadde opplevd. Foto: TV 2

Hun husker særlig en hendelse hvor paret valgte å forlate stedet.

– Vi hørte en del ubehageligheter. Da valgte vi å dra. Da angret jeg på at vi ikke stod opp der og da, men noen ganger blir ting for ubehagelig. Da kjenner jeg at jeg trekker meg rett og slett, innrømmer hun.

Eldan synes i likhet med Lina at det fort kan bli ubehagelig – spesielt om hans jødiske opphav blir et tema.

– Det er mer fordommer. Det blir ubehagelig, og det blir til at man tenker: «Hvis man sier ifra, så eskalerer det til noe annet enn hva det egentlig trenger å bli».

– Grusomt og hjerteskjærende

Da Lina traff Eldan for over tolv år siden, var hun aldri i tvil om at verken kultur eller tro skulle komme i veien for dem.

– Hvis noe, så tenkte jeg at det var spennende. Kanskje jeg kunne lære litt mer om jødedommen og hans bakgrunn, og få se et nytt land. Utelukkende spennende, sier hun.

Da Eldan delte erfaringer med Lina om barndommen sin, og at han fremdeles opplevde ubehagelig situasjoner knyttet til bakgrunnen, syntes hun det var trist å høre. Å stå i slike situasjoner med kjæresten var hun likevel forberedt på.

– Det er selvsagt leit å høre at man opplever ubehageligheter på grunn av opphavet sitt. Det er grusomt og hjerteskjærende, men jeg vet dessverre at det fremdeles finnes mange som har veldig lukkede tankesett. Jeg tenker vi må prøve å gjøre vårt, for å ikke ta oss nær av det. For det er rett og slett folk som ikke vet bedre, sier hun.

Familien til Lina har tatt imot Eldan med åpne armer, noe han setter stor pris på. Når savnet til faren har føltes sterkere enn vanlig, har det vært godt å kjenne på en form for bonus i Linas far.

– Han er veldig engasjert, og det setter jeg veldig pris på. Savnet vil jo hele tiden være der i en eller annen grad – da er det veldig fint å ha en slags bonus på siden, sier han.

ENGASJERT: Linas far, Dag Rune Heikkilä, er svært engasjert i parets liv. Her fra skitur på Ringsaker med hundene, Romeo og Bruce. Foto: Privat

Trygg i seg selv

Frem til nå har Eldan vært forsiktig med å dele med andre hvor han kommer fra.

– Det har jo preget meg i retning av at jeg har vegret meg for å si at jeg kommer fra et jødisk opphav. Jeg er litt forsiktig med hvem jeg sier det til – men nå vet jo «alle» det, sier han og ler.

Til tross for å pryde TV-skjermen i beste sendetid på TV 2, legger han til at han føler seg trygg på bakgrunnen sin, den dag i dag.

– Vi er mennesker alle sammen. Jeg bryr meg egentlig bare om at man er et godt og snilt menneske.

VIST HJEMLANDET: Eldan og Lina har vært på flere turer til Israel. Her fra deres første tur sammen i 2010, ved Klagemuren. Foto: Privat

Det stemmer moren Pnina i.

– Jeg synes alle skal være stolte av sin bakgrunn, uansett hvor man kommer fra, hva slags religion man tilhører og hva slags legning man har. Jeg vil oppfordre alle til å ta vare på hverandre, og elske hverandre akkurat sånn som vi er. Verden trenger mangfold, avslutter hun.

Se Sommerhytta på TV 2 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og på TV 2 Play når du vil.