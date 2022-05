Måtte kaste inn håndkleet midt i innspilling: – Ble helt satt ut

Denne uken er det baderommet som skal opp å stå, men å legge fliser har vist seg å være en krevende jobb.

For Lina Langerud Heikkilä (31) og Eldan Naftaly Nysveen (33) ble det en ekstra heftig uke. De tok nemlig koronavaksine, noe som førte til at en duoen måtte kaste inn håndkle for en stund.

Skikkelig skuffende

Da årets sesong av Sommerhytta ble spilt inn i fjor sommer, fikk både Lina og Eldan time for andre dose av koronavaksine i baderoms-uken.

DÅRLIG: Lina Langerud Heikkilä ble dårlig etter hun tok koronavaksine, og fikk et migreneanfall. Foto: TV 2

Når TV 2 ringer Lina forklarer hun at ingen av dem ble dårlige av den første dosen. Derfor var de innstilt på at andre omgang skulle gå helt fint. Det ble dog en heftigere affære enn antatt.

– Vi fikk feber begge to, og jeg fikk kraftig hodepine. Det var skikkelig skuffende at vi ble så dårlige, forklarer hun.

Lina sliter nemlig til vanlig med migrene. Etter hun fikk dose nummer to, fikk hun et anfall.

– Det satte meg helt ut. Feberen hadde jeg klart å ignorere, men når hodepinen tok meg, klarte jeg ikke mer. Jeg blir kvalm og uvel av migreneanfall. Når jeg får anfall, kan det fort vare et døgn.

MÅTTE TA EN TIME-OUT: Lina Langerud Heikkilä måtte forlate Sommerhytta-innspillingen for en kort stund. Foto: TV 2

Hadde ikke noe valg

Som det arbeidsjernet 31-åringen er, ønsket hun å fortsette arbeidet. Da tablettene ikke gjorde susen heller, innså hun at det beste var å ta seg en pause fra arbeidet og Sommerhytta.

– Jeg kjenner meg selv såpass godt, at når ikke tablettene hjalp – da eskalerte det bare. Alt jeg ville var å jobbe. Å gå derfra var grusomt. Jeg hadde dårlig samvittighet for at jeg ikke kunne bidra. Jeg hadde ikke gjort det, hvis jeg ikke hadde følt at jeg hadde noe annet valg, forklarer hun.

Hun forklarer at det ikke var noe bekymring rundt det, i og med de forstod hva det var.

Fordi Lina valgte å ta seg en pause fra innspillingen, måtte hun være borte en gitt tid for at paret skulle få bruke en vikar. Inn kom nemlig far til Lina for å bidra Eldan i arbeidet.

VIKAR: Faren til Lina steppet inn som vikar, mens hun hvilte ut. Foto: TV 2

Hadde en annen reaksjon

Reaksjonen hennes i onsdagens episode var at hun tilsynelatende var oppgitt over arbeidet som hadde blitt utført. Ifølge Lina var hennes umiddelbare reaksjon en litt annen.

– Min første reaksjon var at jeg begynte å gråte. Spesielt fordi jeg trodde de hadde gjort mer, men i tillegg var jeg veldig sliten. Da jeg så hvordan vi lå an, følte jeg at slaget var tapt. Det var det som gjorde at jeg begynte å gråte, forklarer hun.

Hun forventet nemlig at oppgavene Eldan og hennes far hadde fått, skulle være ferdige.

FORVENTNINGER: Lina Langerud Heikkilä hadde forventninger om fuget bad og ferdig putekasse, da hun kom tilbake til innspillingen. Foto: TV 2

– Jeg var fortsatt sliten og dårlig, Eldan var sliten, og pappa var litt maktesløs og hadde ikke fått gjort så mye han heller. Da jeg kom tilbake til skeiv ramme på putekassen og halvmalt dorull-holder – da kjente jeg at lufta gikk litt ut av ballongen, innrømmer hun.

DOBBELTARBEID: Lina Langerud Heikkilä måtte fikse på putekassen på nytt. Foto: TV 2

Hun syntes dog synd på Eldan og faren, og beklaget seg for hvordan hun hadde reagert.

– Jeg vet han gjorde sitt beste. Han visste hvor viktig det var for oss, og så ble han nok ekstra grepet av hele situasjonen. Det var elendighetens dag, sier hun og humrer.

I ettertid har paret snakket mye om hendelsen. Lina innrømmer at reaksjonen var litt vel krass.

– Jeg har hatt en klump i magen. Det var en voldsom reaksjon på noe som ikke var så stort, sier hun.

Ble bedre

Selv om dagen før ukesprosjektet skulle godkjennes ikke var spesielt god, tok det ikke lang tid før adrenalinet slo til hos Lina. I løpet av påfølgende natt følte hun seg mye bedre.

– Vi lå og kaldsvettet noen netter, men da hodepinen begynte å avta etter noen timer følte jeg meg mye bedre. Det var det tøffeste for meg, men heldigvis var det raskt over.

