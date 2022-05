Økokrim etterforsker kryptotyveri på fem milliarder – 750 nordmenn rammet

Økokrim har vært tilbakeholdne med informasjon, men under presskonferansen kom det frem at de ønsker tips fra nordmenn som er rammet av angrepet.

Økokrim og FBI har startet full etterforskning etter at det 23. mars i år ble stjålet kryptovaluta til rundt fem milliarder kroner i et digitalt angrep rettet mot nettspillet Axie Infinity, fortalte Økokrim-sjef Pål K. Lønseth på en pressekonferanse tirsdag.

Utbyttet fra angrepet er blant de aller største kryptovalutatyverier i historien, ifølge Økokrim.

I april sa amerikanske FBI i en uttalelse at deres etterforskning har vist at statlige aktører med tilknytning til Nord-Korea står bak tyveriet.

Rundt 750 norske kunder rammet

Nå viser det seg at det skal være rundt 750 personer i Norge som hadde verdier i nettspillet Axie Infinity på tidspunktet tyveriet fant sted.

– Det uklart hvilke verdier som er frastjålet de norske fornærmede i detalj, men informasjonen tilsier at det ligger i størrelsesorden omkring 50 millioner norske kroner, sier Økokrim-sjefen.

– Denne saken etterforskes i sammen med FBI og vil vil ta initiativ til at andre land blir med i etterforskningen. FBI mener det er den nordkoreanske hacker-gruppen Lazarus som står bak, sier han videre.

Vil skape trøbbel for bakmennene

Økokrim-sjefen erkjenner at det er lite håp om noen rettsgang i Norge.

– Vi har ikke stort håp om at vi noen gang klarer å få noen tiltalte på tiltalebenken her i Norge. Etterforskningens hovedmål er å avdekke hvitvasking og forsøke å få tatt beslag i noen av verdiene. I den forbindelse må vi ha denne medieomtalen for å forsøke å komme i kontakt med norske fornærmede, siden disse har opptrådt fordekt i spillplattformen.

Økokrim ber derfor de 750 kundene som hadde verdier i spillselskapet på tidspunktet for tyveriet, tar kontakt med dem.

Personene bak angrepet har ifølge Økokrim satt i gang en omfattende hvitvaskingsprosess i et forsøk på å tilsløre og skjule hvor utbytte har tatt veien. Lønseth sier planen til Økokrim og FBI nå er å skape trøbbel for bakmennene.

– Videre er det et mål å vanskeligere operasjonene til såkalte miksere og vekslere, som er sentrale i hvitvaskingen og maskeringen av utbyttet.

Med på pressekonferansen har han med seg førstestatsadvokat Marianne Bender og spesialetterforsker Ola Vassli. Vassli er blant Økokrims mest profilerte eksperter på kryptovaluta.

