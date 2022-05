Mann mistenkt i forbindelse med drapet på rapperen Einár

Sveriges Radio melder at én person er mistenkt for medvirkning til drapet på Nils Kurt Erik Einar Grönberg (19), som var kjent under artistnavnet Einár.

Rapperen ble funnet drept i Hammarby sør i Stockholm oktober i fjor. Han ble skutt i brystet og ansiktet.

Statsadvokat Marina Chirkova sier til P3 Krim at hun ikke vil kommentere konkret hva personen er mistenkt for, og at bevisene foreløpig er for svake til at personen kan varetektsfengsles.

Statsadvokaten ønsker ikke å gå ut med kjønn eller alder på den mistenkte.

Skal være knyttet til gjengkriminalitet

Svenske medier melder at det er en ung mann som var i Einárs omgangskrets som nå er mistenkt for medvirkning til drapet.

Ifølge Aftonbladets opplysninger skal personen ha koblinger til kriminelle nettverk. Avisen skriver at et innledende avhørt har blitt gjennomført.

Expressen melder at den mistenkte har vært straffet for både vold og omgang med våpen de siste årene.

Mannens advokat sier til avisen at han ikke ønsker å kommentere saken.

Mangler avgjørende bevis

Aftonbladet har tidligere meldt om at drapet ble ansett som oppklart internt i politiet, som betyr at de tror de vet hva som skjedde, hvem som beordret drapet og hvem som utførte det.

Likevel mangler avgjørende bevis, som drapsvåpenet, og en telefon som ble brukt til å filme mannen etter hans død.

En av politiets teorier er at drapet var et bestillingsoppdrag, og at Einár levde med skuddpremie på sitt hode.