Aktor krever 45 dagers fengsel for Idar Vollvik: – Total mangel på respekt for lovverket

Etter seks dager i retten har aktorene Silje Alsaker Solheim og Sigrid Sulland kommet med sitt straffekrav mot Idar Vollvik - en av Norges aller mest omtalte gründere.

Politiet mener taktfast at Vollvik i 2020 pakket om, forsøkte å pakke om, eller feilmerket rundt 700.000 munnbind.

– Vollvik har vist total mangel på respekt for lovverket om medisinsk utstyr, og har systematisk neglesjert regelverket. Istedenfor å ta utgangspunkt i reglene, har han tatt utgangspunkt i hvilke behov han har hatt, sa Sulland i sin sluttprosedyre.

Ifølge politiet skal målet til Vollvik ha vært å få ikke-medisinske munnbind til å fremstå som medisinske - altså godkjent for bruk i helsevesenet, med dokumentert effekt mot smittespredning.

Dette er medisinske munnbind: Medisinske munnbind inndeles i Type I, Type II eller Type IIR. Høyere typetall gir høyere filtrering og mer beskyttelse. Type I: Bør benyttes for å redusere risikoen for spredning av infeksjoner. Type I munnbind er ikke beregnet for bruk av helsepersonell i et operasjonsrom eller i andre medisinske miljøer med lignende krav (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 95 %). Type II: Kirurgisk munnbind.





Bør benyttes for å redusere risikoen for spredning av infeksjoner. Type I munnbind er ikke beregnet for bruk av helsepersonell i et operasjonsrom eller i andre medisinske miljøer med lignende krav (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 95 %). Type II: Kirurgisk munnbind. Type II: Kirurgiske munnbind med høyest filtreringsgrad. De er laget til bruk i kirurgiske og medisinske miljøer i helsevesenet (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 98 %).





Kirurgiske munnbind med høyest filtreringsgrad. De er laget til bruk i kirurgiske og medisinske miljøer i helsevesenet (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 98 %). Type IIR: Samme krav som type II, men munnbindet er i tillegg sprutbestandig, og kan være noe tyngre å puste gjennom (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 98 %). Kilde: Legemiddelverket

Dette er kravet

Tiltalen omfatter brudd på loven om medisinsk utstyr, og nå vil aktor ha 45 dagers ubetinget fengsel for overtredelsen.

– Det er ingen rimelig eller fornuftig tvil om at Idar Vollvik ikke bare hadde kunnskap om at ompakkingen skjedde, men han var i aller høyeste grad direkte involvert. Det var han som tok beslutningene, sa konstituert statsadvokat Solheim i sin sluttprosedyre.

– Vollvik var helt klar over at kunder som bestilte fra Ludo Store like gjerne kunne få andre typer munnbind enn det som var markedsført på nettbutikken som medisinske.

Politiet har hele veien ment at straffen bør skjerpes fordi lovbruddet skjedde under pandemien, altså i en tid der det var stort behov for godkjent smittevernsutstyr.

I løpet av rettssaken har påtalemyndighetene lagt frem flere bevis, blant annet bilder, videoer og meldinger via apper og telefon som viser at Vollvik har diskutert dokumentasjonen rundt munnbindene han kjøpte.

NON-MEDICAL: Påtalemyndighetene hadde med bevismateriale, i form av beslaglagte munnbind på rettens første dag. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

«Tøys»

Selv har Vollvik hevdet sin uskyld fra dag én. Da gründeren forklarte seg i retten, sa han at det var «tøys» at han med vilje skal ha feilmerket munnbind.

– Jeg er den som er blitt uthengt på vegne av alle, sa han og pekte på at 4000 aktører i Norge pakket munnbind på feil måter.

Vollvik erkjente å ha pakket om noen munnbind, men hadde to forklaringer på hvorfor det skjedde.

Den ene var at noen av partiene hadde blitt vannskadet, og at de måtte pakkes om for å unngå at de ble ødelagt.

I tillegg hevdet han at mange av munnbindene han hadde bestilt fra Kina hadde uforståelige og uklare pakker, og at han pakket dem om for å gjøre det enklere for norske forbrukere.

Derfor er han på tiltalebenken

Vil ha Vollvik frifunnet

I sitt sluttinnlegg, ba Vollvik-forsvarer Arild Christian Dyngeland om frifinnelse.

Forsvareren mener man ikke kan straffe en enkeltperson i denne saken, blant annet fordi han hevder ansvaret ligger hos selskapene som produserte, markedsførte og importerte munnbindene.

Det var gjennom selskapet Vovi AS at Vollvik kjøpte inn de aktuelle munnbindene.

– Det er alle disse som skal oppfylle kravene fra loven, ikke en enkelt ansatt. Vollvik er et instrument for aktiviteten som skjer i de ulike selskapene, men han er ikke selskapene sine, sier Dyngeland.

Forsvareren understreket flere ganger at Vollvik ikke har gjort noe straffbart.

ARGUMENTERER: Vollvik sin forsvarer, Arild Christian Dyngeland, mener det ikke er mulig å straffe en enkeltperson i denne saken. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Stolte på importører

Flere av varene skal ha blitt bestilt gjennom norske importører, og Vollvik sier han valgte å stole på at disse var medisinske munnbind, slik han fikk forsikringer om.

– Vi har aldri bestilt noe annet enn medisinske munnbind. Og har heller ikke betalt for eller fått faktura på noe annet, fastslo Vollvik i sin forklaring da rettssaken startet.

I en rapport fra Legemiddelverket kom det senere frem at munnbindene til Vollvik var «bedre enn fryktet».

BESLAG: Kassevis med munnbind utenfor et av Vollvik sine lager i Fana. På kassen kan man se at det står "non medical" - altså "ikke medisinsk". Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

16-åring varslet politiet

Hele saken startet da en den gang 16 år gammel jente fattet mistanke mot virksomheten til Vollvik.

16-åringen var hyret inn gjennom et bemanningsselskap til å pakke om de nevnte munnbindene.

I retten sa hun selv at hun stusset over oppgaven med å pakke munnbind fra esker som var merket «non-medical», til pakninger som fremsto som medisinske.

– I tillegg hadde vi ikke regler på å bruke hansker når vi pakket om og fjernet lapper inni pakningen. Det synes jeg var litt....

– Rart? spurte aktor, hvorpå vitnet nikket.

OMPAKKINGEN: Det var her i et bygg i Kanalveien i Bergen at politiet mener ompakkingen skjedde. Det var her 16-åringen som avslørte Vollvik jobbet. Foto: Chris Ronald Hermansen

Tok med seg varene

Etter tre dagers jobb, gikk jenta til politiet og varslet om det hun hadde sett.

Jenta tok med seg noen av munnbindene, sertifikater og deretter fortalte hun politiet hvordan dette ble ompakket.

Etter avhøret av 16-åringen tok politiet kontakt med legemiddelverket, som deretter bisto under ransakingen av ulike lokaler.

1. september 2020 slo politiet til og aksjonerte mot tre av Vollvik sine lagerlokaler i bergensområdet. Også hovedpersonen ble pågrepet og avhørt.

Ifølge politiet er hele saken svært spesiell.

– Både fordi saken gjelder særlovgivning, og fordi det er første gang noen er tiltalt for loven om medisinsk utstyr, sa aktor Solheim i sitt innledningsforedrag.