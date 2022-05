Ser store forskjeller mellom stjernene. Én av dem skiller seg særlig ut

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter at både Johnny Depp og Amber Heard har uttalt seg i vitneboksen, har kroppsspråkekspert Vidar Hansen analysert oppførselen til de to kjendisene.

I april begynte rettssaken mellom skuespillerne Johnny Depp (58) og Amber Heard (36), og hittil har begge parter avgitt sine forklaringer i vitneboksen.

Rettssaken har skapt stort engasjement utenfor rettssalen, og blant andre talspersonen til Depp hevder at vitnesbyrdet til Heard var «hennes livs opptreden». Heards team har sagt seg seg sterkt uenig i påstandene.

Nå har kroppsspråkekspert og tidligere politietterforsker Vidar Hansen selv kommet med en analyse av skuespillernes oppførsel i retten

Se video under av rettssaken kort forklart

Hensyn til yrket deres

Hansen forteller til God kveld Norge at det er forskjell på Depp og Heards kroppsspråk og måten de uttrykker seg på.

– Depp fremstår mer rolig og kontrollert og har mye selvtillit. Forklaringen hans er forholdsvis detaljrik. Heard fremstår mer urolig, og gir kortere svar med mindre detaljer, sier Hansen.

– Hun har til tider problemer med å sette ord på enkelte hendelser. Dermed kan forklaringen hennes til tider virke litt rotete.

Hansen påpeker dog at det er viktig å ta hensyn til at begge er skuespillere og er vant til å omstille seg for ulike roller. De har også etter all sannsynlighet forberedt seg godt før rettssaken.

Heards kroppsspråk

Hansen har studert mange fornærmede som har forklart seg i retten om både fysiske og psykiske overgrep. Han forteller at nesten samtlige har tilnærmet lik måte å forklare seg på.

– De ser ned i gulvet, snakker med lavt toneleie, gråter, hikster og tørker tårer. Hele ansiktet er nesten i «oppløsning» av gråt og du ser også etter hvert røde og hovne øyne. De ser sjeldent på verken gjerningspersonen eller andre, forteller eksperten.

Ifølge analysen til Hansen gjør Heard det motsatte av det han har erfart. Han trekker frem hun ser opp på juryen, beveger hodet i store bevegelser og hever stemmen.

– Hun har veldig mange ansiktsuttrykk som viser mer sinne enn tristhet. Du kan til tider se at hun «flekker» tenner og øyenbrynene trekker seg sammen, noe som tyder på aggressivitet.

Se video under av Amber Heard som forteller om den første gangen Depp angivelig slo henne.

– Heards reaksjoner i vitneboksen ser man vanligvis rett etter noen har opplevd noe dramatisk og skremmende. Da er vedkommende høyt oppe og kroppen er full av adrenalin. Men disse hendelsene hendte for flere år tilbake, sier Hansen.

Analysere gråting

Heard har gjentatte ganger tatt til tårene i retten. Hansen mener dog at man kan konkludere med at dette ikke er ekte gråt.

Ifølge eksperten er området rundt øynene er god indikator på stress, angst og uro. Man ser da gjerne spenninger rundt øynene før resten av ansiktsmusklene reagerer.

– Ved å studere videoene av Heard, så er det unormalt lite ubevisst sammentrekning rundt øynene mens hun er emosjonell, sier Hansen.

Han trekker også frem blant annet mangelen på tårer, rødhet og hovenhet rundt øynene. I tillegg forteller Hansen at den mest emosjonelle muskelen vår sitter i haken. Muskelen presser seg sammen når vi er på gråten, og fører til «appelsinhud».

– Dette skjer helt ubevisst og er vanskelig å forfalske. Utifra forklaringen til Heard, så er denne muskelen nesten ikke aktivert i det hele tatt når hun gråter, forteller kroppsspråkeksperten.

Depp i retten

Hansen forteller at Depp virket brydd da han inntok vitneboksen i starten, og rotet med ordene da han snakket om Heard. Men ifølge Hansen har han utover rettssaken fått mer selvtillit og har vitset, smilt og ledd.

– Depp fremstår mer troverdig enn Heard med måten han uttrykker seg på. Kroppsspråket hans samsvarer med ordene han sier, og han snakker rolig og kontrollert. Han svarer også detaljert på spørsmålene, sier eksperten.

Han er dog usikker på om det å vitse og le i en slik sak er positivt overfor juryen. Han påpeker nemlig at det kan være problematisk at Depp har fått mye positiv omtale og har mange fans som støtter ham.

– En av de største fellene vi kan gå i er å være forutinntatt, det som kalles bias. Når du først tror på noe så søker du svaret i den retningen du tror på, og en kan lett unngå å være objektiv, utdyper Hansen.

Han forteller at det er viktig å holde tungen rett i munnen når man leser kroppsspråk og ikke bli påvirket av ytre faktorer, men holde seg til fakta. Eksempelvis trekker han frem et argument som blir brukt i Depps favør.

– Det hevdes at han ikke har vist voldelige tendenser tidligere, men dette kan likevel ikke vektlegges. Det er mulig Amber Heard har fått frem følelser i han som han ikke har kjent på før som kan føre til vold og aggressivitet, sier Hansen.