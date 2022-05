Flytrafikken på vei tilbake – økning på 349 prosent

Den største økningen er på flytrafikk til og fra utlandet. Sammenlignet med 2019 var det 13 prosent færre passasjerer i april i år, viser nye tall fra Avinor.

Antall passasjerer som reiste til og fra utlandet, har gått fra 65.180 passasjerer på Avinors lufthavner i 2021 til 1.315.930 i april 2022. Sammenligner man tallene med 2019, var det 27 prosent færre passasjerer.

Antall kommersielle flybevegelser har økt fra 29.100 til 50.917 i april 2022, noe som tilsvarer en økning på 75 prosent sammenlignet med april 2021. Sammenlignet med førpandeminivået i april 2019 var det 3 prosent færre flybevegelser.

– Vi ser et tydelig oppsving i trafikktallene, både på antall passasjerer og på antall flybevegelser, og det mener vi har en positiv effekt på arbeidsplasser tilknyttet våre lufthavner, og på hele besøksnæringen i landet, sier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Fornøyd i Trondheim

Trondheim Lufthavn hadde en økning på 4774 prosent til utlandet i april i år sammenlignet med samme perioden i fjor.

Mens Oslo Lufthavn kan viset til en vekst på 1951 prosent og Bergen 1531 prosent flere som vil til utlandet.

Reiselivsbransjen i Trondheim er glad for at flybransjen igjen begynner å fungere som normalt.

– Vi er glade for at mange flyselskaper har valgt å satse på Trondheim lufthavn Værnes. Et godt rutetilbud er svært viktig for å utvikle næringslivet i regionen, og ikke minst for å trekke besøkende til Trøndelag, sier leder i næringsforening i Trondheimsregionen Berit Rian.

Betyr mye for reiselivet

I den norske besøksnæringen merker de allerede effektene av at flytrafikken har tatt seg opp og mener dette betyr mye for en næring som har slitt veldig gjennom pandemien.

– Vi er svært fornøyde med at Avinors trafikktall peker oppover. For Oslo er det viktig med et godt rutenettverk på Oslo lufthavn. Oslos besøksnæring opplever svært høy aktivitet for tiden, og vi går nå inn i en sommersesong med en fornyet optimisme og motivasjon, sier administrerende direktør i VisitOSLO, Christian Lunde.

Men fortsatt er man ikke helt på nivå med 2019 før pandemien rammet flybransjen og Avinor knallhardt.

April tallene i 2022 sammenlignet med for tre år siden viser en nedgang på 13 prosent.