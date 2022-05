Feilparkerte biler fikk en noe spesiell pokal på frontruta

Svenske Lukas Holgersson skulle på besøk til en kompis og var på leting etter en parkeringsplass i Kristianstad, Sverige.

Det var nesten fullt overalt, men så oppdaget han en feilparkert bil som sto i midten av to parkeringsruter.

– Siden jeg hadde lett en stund etter et sted, tok jeg sjansen og gikk bort til bilen for å sjekke om sjåføren var der slik at jeg kunne be ham flytte bilen, forteller Holgersson til TV 2.

Han gikk bort til bilen, men så ingen sjåfør. Det han derimot så, var noe underlig i bilvinduet til den feilparkerte bilen:

– Da så jeg penistrofeet i gull, legger han til.

Gullpenis på flere biler

På penispokalen sto det: «parkerer som en kuk», for å gi en tydelig beskjed til vedkommende som valgte å parkere midt på streken.

Ifølge Aftonbladet hadde Holgersson også sett en slik gullpenis på en annen feilparkert bil bare to uker i forveien.

Da tok han ikke et bilde av den, siden han ikke hadde batteri på mobiltelefonen sin.

Denne gangen hadde han strøm, og knipset et bilde. Svensken synes initiativet er helt genialt:

– Jeg synes det er sykt gøy at en person har brukt så mye krefter på å tulle med folk som parkerer dårlig. Det er et veldig bra tiltak, sier han og legger til:

– Vi har en superhelt i Kristianstad.

FEILPARKERT: Slik hadde en av bilene som fikk en gullpenis parkert. Foto: Privat

– Vært mye jobb

Holgersson vet ikke hvem som har lagt gullpenisene på bilene, men han tror det bare er gjort for å tulle litt med folk som har parkert dårlig og som derfor ødelegger for andre.

– Kanskje det er for å gi dem en tankevekker slik at de vil parkere bedre i fremtiden, undrer han.

Svensken håper at påfunnet vil spre seg til flere byer fremover for å gi beskjed til dem som parkerer på en knotete måte.

Kristianstadsbladet har snakket med personen som står bak gullpenisene, men vedkommende ønsker å være anonym.

Men til den svenske avisen forteller personen at det har vært nok å gjøre for å gi tydelig beskjed til personene som «parkerer som en kuk»

– Det er nesten slik at jeg synes det har vært litt mye jobb, sier 29-åringen som har plassert gullpenisene på feilparkerte biler.