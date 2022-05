Kastet ut av troppen etter promping

Når spillere vanligvis blir utestengt, er det av grunner som doping, overdrevent voldelige taklinger, og uakseptable hendelser av banen.

Ingen av disse er like bisarre som midtstopperen Marcelos årsak. Etter et ydmykende 3-0-tap mot Angers i starten av sesongen, ble brasilianeren fjernet fra laget grunnet «upassende oppførsel».

NEDGRADERT: Marcelo ble nedgradert til klubbens B-lag etter den upassende oppførselen. Foto: Jens Meyer

34-åringens upassende oppførsel er intet annet enn absurd. Den franske avisen L'Equipe melder nemlig at han ble fjernet fra Lyons A-lag av sportsdirektør Juninho grunnet hans tendens til å fise i garderoben. Deretter sier rapporten at han i etterkant ofte satt og spøkte med sine lagkamerater om det.

Det er toppen av kransekaken i en særdeles dårlig sesong for Lyon. Laget befinner seg for øyeblikket på 8. plass i hjemlig liga, og har syltynne sjanser for noe som helst form for europeisk konkurranse neste sesong.

For Marcelo kulminerte det hele i at han først ble nedgradert til klubbens B-lag, før kontrakten hans ble terminert i slutten av januar. Deretter sluttet han seg til tabelljumbo Bordeaux, som etter alt å dømme kommer til å spille i den franske andredivisjonen til høsten.

Brasilianeren startet karrieren i Santos i hjemlandet, og har spilt for storklubber som nederlandske PSV og tyrkiske Besiktas. Det kan imidlertid se ut som at det blir en noe merkelig avslutning på karrieren, og en etterlatt arv han helst ikke vil være kjent for.