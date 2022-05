Mourinho om Chelsea: – Har tapt et nivå av klasse

Se Leeds-Chelsea fra kl. 20.20 på TV 2 Sport Premium 2 og Play!

José Mourinho har i et lengre intervju med Sky Sports åpnet om sine følelser knyttet til den ustabile situasjonen på Stamford Bridge.

I mars ble det klart at Roman Abramovitsj hadde bestemt seg for å selge Chelsea, kun få dager etter at den russiske invasjonen av Ukraina ble igangsatt.

Lørdag annonserte klubben at de hadde kommet til enighet med den amerikanske forretningsmannen Todd Boehly om et oppkjøp.

Mourinho tror situasjonen i Chelsea har vært utfordrende den siste tiden med all usikkerheten og eierskiftet.

– Det er et vanskelig øyeblikk, og du kan til og med føle det på fotballnivået fordi de har tapt et nivået av klasse og stabilitet. Men dette er for øyeblikket, påpeker portugiseren.

– Hvis du spør meg om jeg har en foretrukken person jeg vil at skal ta over mitt Chelsea? Ja, det har jeg, men jeg holder munnen lukket, legger han til.

TO OPPHOLD: José Mourinho var Chelsea-trener i 2004-2007 og 2013-2015. Foto: SUZANNE PLUNKETT

Roma-treneren er imidlertid klar på at nivået i Chelsea når har blitt så høyt at ting kommer til å ordne seg i klubben.

– Jeg vet bare at klubben har nådd et såpass høyt nivå at det ikke har noe å si hvem det er med, Chelsea kommer alltid til å være Chelsea. Og huset mitt kommer alltid til å være 200 meter fra stadionet, og jeg har lyst til å fortsatt høre lyden av glede og suksess. Jeg er ganske sikker på at det kommer til å være slik, slår han fast.

Mourinho gikk rett forbi TV 2s reporter

Tung Tottenham-tid: – Det gjorde vondt

Før portugiseren slo seg ned i den Roma, ble han sparket av Tottenham i april 2021. Etter kun 17 måneder i klubben, var Mourinhos tid hos de liljehvite over.

– Jeg er i modenheten av karrieren min og livet mitt der jeg ikke har vonde følelser. Jeg prøver bare å akseptere ting som de er, sier Mourinho.

59-åringen innrømmer likevel at det nyligste oppholdet i London endte sårt.

– Ja. Ja, det gjorde vondt.

– Jeg reagerer på en morsom måte når jeg snakker med noen engelske journalister på pressekonferanser. Jeg forteller alltid vitsen om å kvalifisere til [Conference League] finalen. Jeg håper å ikke bli sparket denne gangen, fordi det er ikke noe som skjer med for mange trenere, spøker han, og legger til:

– Denne gangen kan jeg ikke si at jeg er den privilegerte, fordi det skjedde med meg.

Portugiseren ble sparket rett før en ligacupfinale mot Manchester City, en avgjørelse som ble møtt med forvirring. Han ble erstattet av Ryan Mason, som ble beholdt som midlertidig manager ut sesongen.

Tottenham-oppholdet var preget av opp- og nedturer for Mourinho. Etter en god start, med den brennhete duoen Harry Kane og Heung-min Son i deres livs former, falt hjulene sakte, men sikkert av mot slutten.

SPARKET: José Mourinho ble sparket etter kun 17 måneder i Tottenham. Her avbildet med tidligere Spurs-stopper Toby Alderweireld. Foto: Clive Brunskill

Trofégrossisten insisterer imidlertid på at han ikke har noen vonde følelser mot klubben eller styreformann Daniel Levy.

– Jeg angrer ikke på noe. Jeg har ikke vonde følelser. Det er mange snille folk i Tottenham og jeg ønsker dem det beste. Til og med herr Levy. Men for en fyr med min karriere og min historie, synes jeg at det var en merkelig ting som skjedde.

Mourinho-feber i Napoli

Medaljeskapet samler ikke støv i portugiserens hjem. Trofélisten inkluderer to Champions League-gull, tre Premier League-gull, to gull i portugisisk liga og ett spansk ligagull (pluss to som assistenttrener for Barcelona), for å nevne noen.

Han nyter uansett livet i den italienske hovedstaden.

– Til slutt åpnet det døren for meg til å være i Roma, og jeg er veldig glad for å være i Roma.