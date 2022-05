Spekulasjonene svirrer: – Mulig det ligger andre ting bak

«Dronning Elizabeth har periodevis problemer med å bevege seg. Hun har motvillig gått med på ikke å møte i Parlamentet i morgen, etter konsultasjon med legene», lød beskjeden fra det britisk hoffet mandag.

Det er første gang siden 1963 at dronningen ikke deltar på den viktige parlamentsåpningen. Faktisk har hun i sin tid som dronning bare vært borte to ganger, i 1959 og 1963, begge gangene i forbindelse med graviditeter.

Storbritannias 96 år gamle monark fortalte i forrige måned at hun fortsatt var utmattet etter å ha fått covid-19 i februar. Fra Buckingham Palace het det da at dronningen hadde «milde, forkjølelsesaktige symptomer».

Bortsett fra minnegudstjenesten for prins Philip 29. mars i år, har ikke dronning Elizabeth vist seg offentlig de siste syv månedene. Dette bekymrer mange briter, og spekulasjonene knyttet til monarkens helse blir bare flere.

– Fraværet fra åpningen av Parlamentet forteller oss at vi nok skal være litt bekymret. For dette er det viktigste dronningen gjør i løpet av et år, så hun er ikke borte hvis hun absolutt ikke må det, sier kongehusekspert og historiker, Trond Norén Isaksen, til TV 2.

Skal ha blitt lagt diskré planer

Som sine riksforstandere har dronningen i stedet valgt å sende prins Charles og prins William til åpningen av Parlamentet. Dette har skjedd en rekke ganger i forbindelse med at dronningens avlysninger den siste tiden.

KONGEHUSEKSPERT: Trond Norén Isaksen. Foto: Erik Edland / TV 2

Norén Isaksen mener dette forteller at 96-åringen har store helseutfordringer.

– Det sier at hun har blitt en gammel og skrøpelig dame. Hun har problemer med å gå, og det utløser selvfølgelig en del problemer. For eksempel er det veldig langt å gå inne Parlamentet.

– Jeg har lest og hørt at de hadde lagt planer for at dronningen kunne kjøres til en diskret siderute i rullestol, men det har da åpenbart ikke latt seg gjøre av en eller annen grunn.

Ble tatt i hemmelighold om dronningen

Ryktene og spekulasjonene om hvordan det egentlig står til med dronningen fikk virkelig fart på seg da det i oktober viste seg at Buckingham Palace skjulte at dronningen måtte tilbringe en natt på sykehus.

Den offisielle beskjeden var at dronningen måtte droppe en reise til Nord-Irland fordi hun var rådet til å ta en hviledag, men da avisen The Sun avslørte hemmeligholdet, innrømmet hoffet at hun hadde tatt noen prøver på sykehus og blitt der over natten.

Kongehusekspert Norén Isaksen mener det er god grunn til å mistenke at det britiske hoffet ikke alltid forteller ting som de er når det kommer til dronningens helsetilstand.

Han peker på episoden med sykehusinnleggelsen, samt at det i høst viset seg at dronningen var på Sandringham slott, mens flagget på Buckingham Palace indikerte at hun befant seg der.

– Vanligvis heiser de flagget idet hun kjører inn på området, så de pleier å være nøye på det.

– Fordi de ikke har spilt med helt åpne kort, har det blitt en del spekulasjoner og mistanker om at de ikke forteller sannheten. Så derfor er det nå mulig at det ligger andre ting bak avlysningen som de ikke vil gå ut offentlig med.

MØTER I STEDET: Prins Charles og sønnen prins William er av dronningen utnevnt til riksforstandere under åpningen av Parlamentet. Her er de avbildet under minnegudstjenesten for prins Philip i mars. Foto: RICHARD POHLE

– Krav på privatliv

Samtidig er kongehuseksperten klar på at det ikke er alt offentligheten må informeres om.

– Dronningen er et menneske som har krav på privatliv, og det er ikke sånn at alt rundt helsen hennes er offentlig. Men fordi hun er statsoverhode er det en god del ting folk har rett til å vite med tanke på om hun er i stand til å utføre pliktene sine. Så det er en balansegang.

Til tross for dronningens 96 år, tror kongehuseksperten at britene egentlig ikke innså hvor gammel hun har vært lenge.

– Jeg tror folk først nå har innsett at hun er gammel. Det er jo ikke så lenge siden moren hennes levde, og da var det hun som ble sett på som gammel. Men dronning Elizabeth var faktisk 75 år da moren døde.

– Og så døde prins Philip for et år siden, og da begynte folk å tenke på at hun faktisk også skal dø en dag. De hadde liksom virket så evigvarende. Men et halvt år etter at prins Philip døde, begynte også hennes helse å svikte.

Kongehuset i skvis

Etter minnegudstjenesten for prins Philip i mars skrev den britiske journalisten Dominic Lawson at mens «God save the Queen» ble sunget, og dronningen stod der med tårer i øynene, tenkte han tanken at det kanskje var hennes siste offentlige opptreden.

Norén Isaksen sier det er vanskelig å vite om journalisten får rett, og forteller at det nå er knyttet stor spenning til om dronningen klarer å delta på feiringen av hennes 70 år ved tronen fra 2. til 5. juni.

– Det er jo nå under en måned til, og det vil jo være en enorm skuffelse dersom hun ikke deltar på noe av dette. Man skal jo takke henne for 70 års tjeneste, og det blir ikke det samme med Charles i stedet.

Abdisering er ifølge kongehuseksperten helt utelukket.

– Dronningen mener selv at bare gud kan løse henne fra pakten som ble inngått da hun ble salvet. Derfor er det utenkelig, og hun kommer til å kjempe til siste slutt.

Samtidig mener han at ting nå tyder på at det britiske kongehuset er i en skvis.

– Man begynner å komme i en situasjon hvor hun jo ikke kan utføre pliktene sine. Egentlig burde hun vel gått av med pensjon, men det gjør man ikke, og derfor legges det nå til rette for at hun kan gjøre ting på andre måter, som å delta digitalt eller heller få mer besøk hjemme på Windsor Castle.