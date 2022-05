Kronprinsen skal på ekspedisjon til Grønland

I forbindelse med at det i år er 50 år siden kong Olav offisielt åpnet Universitetet i Tromsø, skal de organisere en ekspedisjon over Grønland i mai.

Kronprins Haakon har takket ja til å delta som et av ekspedisjonsmedlemmene.

Det bekrefter Kongehuset og UiT i en pressemelding.

Jubileene skal markeres blant annet med en formidlingsekspedisjon over Grønland i mai, ledet av polarhistoriker Harald Dag Jølle.

I tillegg deltar Markus Landrø (UiT og NVE), Vegard Ulvang (UiT), Kunuk Lennert (UiT), og Ronny Finsås (ekspedisjonsguide) og en livvakt fra Den kongelige politieskorte.

– Vi er takknemlig for at H.K.H Kronprins Haakon har takket ja til å delta på ekspedisjonen og bidra til å markere universitetets jubileum, sier rektor ved UiT, Dag Rune Olsen.

Ekspedisjonen starter i Ilulissat 19. mai, og Kronprinsen skal være med på den første delen som går over innlandsisen med kite (seil) og ski som fremkomstmiddel.

Ekspedisjonen skal innom forskningsstasjonen Eastgrip, der et internasjonalt forskerteam borer seg gjennom den over 2500 meter tykke isen. Kunnskap fra denne forskningen vil være viktig for å forstå hvor mye is som vil forsvinne fra Grønland med et varmere klima.