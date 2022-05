Nytt løp i Oslofjordtunnelen øverst på Vegvesenets nye prioriteringsliste

Saken oppdateres!

På topp i årets prioriteringsliste er det fire prosjekter som Vegvesenet vurderer som helt klare for oppstart.

– Dette er prosjekter som er klare til politisk behandling, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Oslofjordtunnelen er kjent for å være stengt ganske ofte på grunn av uhell og motortrøbbel i de bratte bakkene.

Et nytt løp er planlagt for å bedre framkommeligheten, og prosjektet troner nå høyest på Vegvesenet sin prioriteringsliste for de neste seks årene.

Videre på lista følger E134 Røldal – Seljestad i Vestland, E6 Megården – Mørsvikbotn i Nordland og E16 Hylland – Slæen i Vestland på listen.



Statens vegvesen laget en anbefalt rekkefølge for de store prosjektene for første gang, som et svar svar på oppdrag fra departementet.

Dette er Vegvesenets prioriteringsliste av store veiprosjekter: E134 Oslofjordforbindelsen (Viken) E134 Røldal – Seljestad (Vestland) E6 Megården – Mørsvikbotn (Nordland) E16 Hylland – Slæen (Vestland) E134 Saggrenda – Elgsjø (Viken og Vestfold og Telemark) E45 Kløfta (Troms og Finnmark) E16 Arna – Stanghelle (Vestland) E39 Ådland – Svegatjørn, Hordfast (Vetsland) E18 Retvet – Vinterbro (Viken) E39 Ålesund – Molde, Møreaksen (Møre og Romsdal) E134 Dagslett – kryss E18 (Viken) E10 Nappstraumen – Å (Nordland) E39 Volda – Furene (Møre og Romsdal) E39 Storhaugen – Førde (Vestland) Rv. 22 Glommakryssing (Viken) Rv. 5 Erdal – Naustdal (Vestland) Rv. 5 Erdal – Naustdal (Rogaland) E8 Flyplasstunnelen Tromsø (Troms og Finnmark) Rv. 36 Skjelsvik – Skyggestein (Vestfold og Telemark) Rv. 19 Moss (Viken)

Prioriteringslisten inneholder 20 veiprosjekter over hele landet til en estimert kostnad på om lag 150 milliarder kroner.