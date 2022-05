Rapper Young Thug arrestert

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den amerikanske rapperen ble pågrepet mandag, anklaget for å være involvert i organisert kriminalitet.

Jeffrey Lamar Williams (30), kjent som rapperen Young Thug, er en av 28 personer som mandag ble pågrepet i Georgia.

Personene er tiltalt for å ha planlagt å bryte med statens lov for organisert kriminalitet og gjengaktivitet, ifølge fengselsdokumentene.

Atlanta-rapperen ble arrestert i sitt hjem før han ble sendt til Fulton County fengsel.

Knyttes til beryktet gjeng

Williams er angivelig en av tre grunnleggere av den kriminelle gjengen the Yong Slime Life, som ble startet i 2012, heter det i tiltalen. De skal være tilknyttet den beryktede Bloods-gjengen, får amerikanske medier opplyst av tjenestemenn.

Anklagene går ut på å beskytte og styrke ryktet, makten og territoriet til foretaket ved handlinger som utpressing, inkludert mord, overfall og trusler om vold.

Konspirasjons-siktelsen går tilbake til 2013 og gjengaktiviteten i 2018, ifølge fengselsdokumentene.

Nekter straffskyld

Williams advokat, Brian Steele, uttalte til lokale medier at hans klient har ikke begått noen forbrytelse, og at han vil kjempe for å renvaske ham. Rapperen vil møte i retten tirsdag.

Sergio Kitchens (28), kjent som rapperen Gunna, ble også tiltalt mandag for å planlegge å bryte med loven for organisert kriminalitet. Det er foreløpig uklart om Gunna har blitt arrestert.

NÆRE VENNER: Gunna jobber tett med Young Thug. Her avbildet under årets MET-galla. Foto: ANGELA WEISS /AFP

Gunna er signert under plateselskapet «YSL», som står for Young Stoner Life Recors, til Young Thug. De to rapperne kommer fra samme sted og er nære venner, og medvirker ofte i hverandres låter.