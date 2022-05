Avvist av Liverpool – nå er han klubbens største stjerne

Se Valencia - Real Betis på TV 2 Sport Premium 2 og Play tirsdag fra kl. 18.55!

Nabil Fekir har tidligere vunnet VM med Frankrike, men dette var fortsatt «noe annet», sa han.

– Shithousery på sitt beste!

– Det er annerledes når det er med klubben din, i byen din, forklarte franskmannen.

På La Cartuja Stadium i Sevilla hadde Real Betis nettopp vunnet Copa del Rey, og der sto en gjennomvåt Fekir i Real Betis-flagg og snakket om klubben sin, og byen hans.

Det er umulig å gå glipp av hvor mye klubben har betydd for ham. Da Fekir sommeren 2019 valgte å gå til Real Betis var det ikke mange som skjønte hvorfor. Han hadde blitt jaget av Europas største klubber, men så gikk han til Betis.

I dag er ingen, trolig bortsett fra Betis-fans, like fornøyd med den avgjørelsen som franskmannen. I Betis fant han akkurat det han lette etter, det fotball for mange handler om: Lidenskap, høye forventninger, en høylytt arena og mye kjærlighet.

Barndomssykdom

Ved flere anledninger siden han begynte i klubben har det noen ganger blitt hevdet at Fekir er LaLigas beste fotballspiller. Han er den typen spiller som trekker folk til stadionet på egenhånd – å se Fekir spille er fotballgodteri.

Men ikke bare spiller han en fotball som får folk til dåne, men også en fotball som gir resultater. Mål, assist og mye mer kommer fra franskmannens føtter. Han er så vanskelig å stoppe at ingen spiller i Europas fem største ligaer har fått så mange frispark med seg denne sesongen.

Nabil Fekir skaper rett og slett fotballmagi på banen. Det er utrolig med tanke på at han tidligere i karrieren ble avvist av to forskjellige klubber fordi knærne hans ikke var gode nok.

Fotballkarrieren hans nærmet seg slutten før den egentlig hadde startet. Som barn ble Fekir diagnostisert med Osgood-Schlatters sykdom, en sportsrelatert knesykdom som oppstår som en overbelastningsskade hos voksende individer.

– Du kan ikke løpe, du kan ikke gjøre noe og det er ingen behandling, det eneste du kan gjøre er å vente, sa han i et intervju med spanske Movistar.

Det tok mer enn seks måneder før han kunne spille fotball igjen, men klubben hans på den tiden, Lyon, var allerede lei.

– I den alderen venter ikke klubbene på deg, det er mange barn med samme drøm som deg som vil ha din plass, bemerket Fekir om skaden.

Fekir var bare 14 år da fotballdrømmen så ut til å ta slutt.

– Det gjør vondt når de kaster deg ut på den måten, fortsatte han.

LYON-GUTT: Nabil Fekir har en stor historie i Lyon. Foto: LOIC VENANCE

Deretter kom han tilbake og spilte med sitt tidligere lag Vaulx-en-Velin og fortsatte senere til Saint-Preist. Fekir imponerte og begynte å fange blikk fra flere kanter. På et tidspunkt prøvde Lyons lokale rival Saint-Étienne å rekruttere ham, men han ønsket å returnere til sin gamle klubb

– Jeg ønsket å bevise for Lyon at de hadde gjort en feil.

I 2011, 18 år gammel, var han tilbake i Lyon-trøya og to år senere kom A-lagsdebuten. 145 kamper og 54 mål senere hadde Fekir bevist med glans hvilken feil Lyon gjorde da de kastet ham ut som barn. Nå var han landslagsspiller og verdensmester med Frankrike, samt jaget av Europas storklubber.

Nær Liverpool-overgang

Men Lyon er ikke den eneste klubben som har gjort den feilen å gi opp Fekir for tidlig på grunn av knærne hans.

I juni 2018 var en overgang til Liverpool så godt som fullført. Alt var avtalt og Fekir hadde allerede spilt inn sin velkomstvideo med klubbens TV-team, da Liverpool bestemte seg for å trekke seg – grunnet kneet hans.

To år tidligere i landslagsdebuten hadde Fekir revet korsbåndet, noe som holdt ham unna kamper i seks måneder. Dette var selvfølgelig kjent i Liverpool, men under de medisinske testene så Fekirs kne dårligere ut enn forventet.

Det var stort sett fullstendig ødelagt, og Liverpools leger mente at det var mer enn 60 prosent risiko for at han skulle få en ny alvorlig kneskade. Dette fikk klubben til å tilbaketrekke tilbudet, og Fekirs drømmeovergang til England ble ikke noe av.

I Lyon fortsatte han å skape overskrifter i en sesong til. Så kom endelig overgangen. Det var LaLiga, men ikke Barcelona eller Real Madrid som de fleste kanskje trodde. Han tok sine talenter til byen Sevilla, ikke til klubben i byen som jevnlig vinner europeiske titler, men til den andre, Real Betis.

STJERNER: Nabil Fekir og Alex Moreno (t.h.) regnes som to av Betis' største profiler. Foto: CRISTINA QUICLER

Siden den medisinske testen i Liverpool har Fekir ikke hatt noen alvorlige kneskader. Imidlertid har han hjulpet Betis til deres første tittel på over 17 år. Han har blitt en favorittspiller i LaLiga, ikke bare for Betis-fans, men for alle som liker å se god fotball.



Fremfor alt har han funnet laget sitt og byen sin, og nå har de sammen sikret en europeisk plass etter en av de beste sesongene i klubbens historie.