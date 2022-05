Prisene har økt 5,4 prosent det siste året – høysete måling på 30 år

Fra april 2021 til april 2022 gikk KPI opp med 5,4 prosent, noe som er 0,9 prosentpoeng høyere enn tolvmånedersendringen i mars. Det opplyser Statistisk sentralbyrå tirsdag morgen.

– Det er først og fremst økte priser på strøm og flybilletter som gjør at vi får denne økningen i veksttakten, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Dagens Næringsliv skriver at dette er den høyeste april-målingen på mer enn 30 år.

REISEAKTIVITET: Prisene på passasjertransport med fly steg 39 prosent fra mars til april i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Høy reiseaktivitet

Fra mars til april i år steg prisene på strøm og passasjertransport med fly med henholdsvis 14 og 39 prosent.

I samme periode i fjor steg prisene på strøm med 1,1 prosent, mens de estimerte prisene på passasjertransport med fly steg med 6,9 prosent.

– Det er blitt registrert høy reiseaktivitet i april, særlig innenlands, noe som henger sammen med påskeferien. Den økte etterspørselen etter flybilletter i april var trolig med på å drive prisene oppover, sier Kristiansen.

I tillegg kan høye drivstoffpriser spille inn på prisene for flybilletter. De siste tolv månedene har prisene på drivstoff og smøremidler økt med 34 prosent, litt ned fra 42,3 prosent i forrige måned.

MATVARER: Prisene på mat økte med én prosent fra mars til april. Foto: Magnus Noekland / TV 2

Økt pris på strøm og mat

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 39,4 prosent fra april 2021 til april 2022. Tolvmånedersendringen er med dette høyere enn den var i mars da den var på 23,8 prosent.

Fra mars til april steg prisene med 14 prosent.

– Noe av oppgangen den siste måneden kan forklares med at elavgiften steg fra den lavere alminnelige satsen på 8,91 øre per kWh i mars til alminnelig sats på 15,41 øre per kWh i april, sier Kristiansen.

Økte priser på matvarer bidro også til å trekke veksttakten opp i april.

– Matvareprisene steg med én prosent fra mars til april i år. I samme periode i fjor var det et moderat fall i disse prisene. De sterkere vekstratene fra mars til april i år sammenlignet med i fjor gjør at 12-månedersendringen i KPI er større i april enn i mars.