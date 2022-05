Maren Lundby gjør landslagscomeback

Det bekrefter sportssjef Clas Brede Bråthen på et pressetreff for det norske skihopplandslaget, der både kvinne- og herrelagene for 2022/2023 ble presentert.

– Hun er med for fullt, og vi håper at hun skal være i gang i bakken igjen i august, sier Bråthen.

Lagene er som følger:

Menn: Marius Lindvik, Halvor Egner Granerud, Robert Johansson, Daniel-André Tande, Johann André Forfang, Thomas Aasen Markeng, Fredrik Villumstad og Bendik Jakobsen Heggli.

Kvinner: Maren Lundby, Silje Opseth, Thea Minyan Bjørseth, Anna Odine Strøm og Eirin Kvandal.

Anders Fannemel er ikke tatt med i herretroppen for første gang på ti år. Det kommer som konsekvens av at han har slitt med en kneskade etter et fall i Wisla, Polen i 2019. Han blir erstattet av Fredrik Villumstad og Bendik Jakobsen Heggli.

– Vi håper selvfølgelig at han er god nok til vinteren, og er med på renn på øverste nivå. Men han er ikke på landslaget i år, sier herretrener Alexander Stöckl til TV 2.

Marius Lindvik har stått fram som Norges store hoppstjerne på herrelandslaget. 23-åringen setter store krav for seg selv foran året som kommer.

– Jeg skal vinne hoppuka før jeg legger opp som skihopper, det har jeg satt meg som mål. Jeg ser fram til hoppuka, også er det selvfølgelig VM i Planica. Det blir en morsom sesong, sier en selvsikker Lindvik til TV 2.

Maren Lundby sto over forrige sesong. Det kom da fram at grunnen var at hun, etter VM, ikke ville slanke seg på en uforsvarlig måte for å bli klar til OL i Beijing.

– Det er veldig tungt. Jeg tror det er et bra valg, og jeg gjør det for å ta vare på meg selv, for ikke å ta noen snarveier. Jeg vet at jeg alltid har vært veldig flink til å gjøre ting ordentlig, og det har jeg tenkt til å fortsette med, sa Toten-hopperen til NRK i fjor høst.

Hennes siste hopp i konkurranseform kom 3. mars i Oberstdorf, der hun tok gull. 27-åringen innkasserte da én gullmedalje, to sølvmedaljer og én bronsemedalje.

Oberstdorf, Tyskland 20210227. Silje Opseth, Anna Odine Strøm, Maren Lundby og Thea Minyan Bjørseth under medaljeseremoni under VM på ski 2021 i Oberstdorf, Tyskland. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Nå er det altså klart at hun er tilbake på kvinnelandslaget etter ett års opphold.

Neste sesong avholdes VM i Planica i Slovenia. For første gang får kvinnene konkurrere i skiflyging.

Christian Meyer, trener for kvinnelandslaget, er svært optimistisk.

– Vi har alle muligheter til å nå målene våre. Vi gleder oss. Det har vært en veldig god start, sier Meyer på pressetreffet.

Herrehopper Robert Johansson ble tirsdag operert på ny for ryggproblemene som hemmet ham sist sesong. Clas Brede Bråthen forventer å ha Johansson tilbake i trening om ikke veldig lenge.

– Det er ikke et veldig omfattende inngrep, hvilket gjør at han har en relativt kort rehabiliteringstid. Han skal kunne være i gang med hopping igjen tidlig på høsten, sier landslagssjefen.

Saken oppdateres!