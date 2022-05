Sør-Koreas nye president oppfordrer Kim til å skrote atomprogrammet

– Jeg sverger foran folket at jeg på trofast vis vil utføre pliktene til presidenten, sa Yoon under den store seremonien ved nasjonalforsamlingen i Seoul.

Yoon startet presidentperioden med å si at døra vil være åpen for dialog for å få landet til å skrinlegge atomambisjonene.

– Om Nord-Korea på redelig vis begynner på en prosess mot komplett atomnedrustning, vil vi legge fram en «ambisiøs plan som vil styrke Nord-Koreas økonomi betraktelig og bedre levekårene for landets folk, sa Yoon.

ANKOMMER: Folk ankommer innsettelsesseremonien i Seoul. Ifølge AFP deltok rundt 40.000. Foto: Lee Jin-man / AP / NTB

Ny tilnærming til Nord-Korea

Konservative Yoon er blitt beskrevet som en utenrikspolitisk hauk, og har lovet å ha en tøffere tilnærming til Nord-Korea og Kim Jong-un enn forgjengeren Moon Jae-in, som ønsket dialog og meklet fram møter mellom Kim og USAs daværende president Donald Trump.

Samtalene kollapset imidlertid i 2019, og det diplomatiske arbeidet har stått stille siden.

De siste månedene har Nord-Korea gjennomført en lang rekke våpentester, inkludert to i forrige uke. Det nordkoreanske arsenalet er en trussel mot sørkoreansk, regional og global sikkerhet, sa Yoon.

– Døra for dialog vil forbli åpen, slik at vi på fredelig vis kan håndtere denne trusselen, sa presidenten.

I talen sa 61-åringen også at Sør-Korea står overfor «flere kriser», og viste til pandemien, problemer med den globale forsyningskjeden og økonomiske problemer, samt «komplekse» væpnede konflikter og kriger.

– Slike komplekse, mangefasetterte kriser kaster en lang og mørk skygge over oss, sa Yoon. Men han la til at han er sikker på at landet vil reise seg.

– Koreanerne overga seg aldri; vi ble sterkere og visere, sa han.

GÅR AV: Sør-Koreas avtroppende president Moon Jae-in og kona Kim Jung-sook vinket til de frammøtte da de forlot presidentboligen i Seoul mandag. Foto: Lee Jin-man / AP / NTB

Stor seremoni

Innsettelsesseremonien fant sted utenfor nasjonalforsamlingen i Seoul, med militærkorps, soldater i festdrakt og skuddsalutt. Rundt 40.000 deltok i seremonien.

Både avtroppende president Moon og ekspresident Park Geun-hye, som nylig ble benådet og løslatt fra fengsel av Moon, var blant deltakerne ved seremonien.

Fra USA ledet Douglas Emhoff, ektemannen til visepresident Kamala Harris, en delegasjon på åtte personer.

Også Japan og Kina sendte høytstående representanter. Yoon har sagt at han vil bedre de iblant betente forholdene til stormaktene i regionen.