Låve står i full fyr – var flere hundre griser inne

Saken oppdateres!

Nødetatene rykket tirsdag morgen ut til en melding om brann i en låve i Tønsberg.

– Vi er akkurat kommet frem og låven er i full fyr. Det skal være flere hundre griser i låven, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Oppdragsleder Roger Aaser opplyser til NTB at det er fare for at brannen kan spre seg.

– Det er full fyr i låven, stor strålevarme og brannen har spredd seg til kjøretøy. Det var flere hundre griser i låven, de fleste er evakuert ut. 2 røykdykkere er inne for å forsøke å få ut flere, sier brannmester Rune Loraas i Brannvesenet i en melding på Twitter.

Politiet fikk melding fra folk som var på stedet og oppdaget brannen.

– Brannvesenet er akkurat kommet frem, og er der med mye folk. Det er som sagt en stor låve, så nødslakt er også på vei.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.25.