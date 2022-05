Ikonisk Monroe-portrett solgt for rekordsum

Prisen tilsvarer rundt 1,89 milliarder kroner etter dagens kurs, og er den høyeste for et kunstverk fra 1900-tallet som er solgt på en offentlig auksjon.

Silketrykket «Shot Sage Blue Marilyn» ble laget i 1964, to dager etter at den legendariske Hollywood-stjerna døde. Auksjonen tok rundt fire minutter, og mange hadde møtt opp.

Den tidligere salgsrekorden for et verk fra det 20. århundre ble satt da maleriet «Les Femmes d'Alger» av Pablo Picasso ble kjøpt for like under 180 millioner dollar i 2015.

Salgsinntektene skal doneres til en sveitsisk veldedighetsorganisasjon som arbeider for å forbedre livsvilkårene for barn over hele verden.