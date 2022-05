Skogbrann ved Kongsberg

Et område på femti ganger hundre meter brenner i Gamlegrendåsen ved Kongsberg. Det er tørt, og brannvesenet må ta seg frem til området langs stier med ATV.

Meldingen om at brannvesenet rykket ut til skogbrann ved Stalsbergtjernet kom på Twitter i ellevetiden mandag kveld. Det viste seg å være vanskelig å komme helt frem til brannen.

– Det er et område på femti ganger hundre meter som brenner. Ikke langt unna er det flere store boligfelter, men det er ingen informasjon om at brannen går i den retningen, sier operasjonsleder Erik Gunnerød til TV2.

Terrenget er utfordrende, forteller Gunnerød. De må bruke ATV for å komme frem, og det er begrenset med vann der inne.

Det veldig tørt i området, og stor skogbrannfare over hele østlandet men det skal komme regn i natt eller i morgen på dagen.

Klokken 00.07 meldte Sør Øst politidistrikt at brannvesenet har fått slukket flammene. De blir værende på stedet for å sikre at brannen ikke blusser opp igjen.