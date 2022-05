Mener Haaland kan bli symbolet på et maktskifte: – Historisk avtale

Engelske journalister gleder seg til at Erling Braut Haaland skal herje i Premier League. Samtidig mener de at det markerer en ny æra for den engelske toppdivisjonen.

Tirsdag ettermiddag kom nyheten hele fotballverdenen hadde ventet på en stund: Erling Braut Haaland (21) ble bekreftet klar for Manchester City.

Da Haaland valgte de himmelblå fra Manchester, vraket han samtidig en rekke av Europas mektigste klubber. Listen inkluderer storlag som Real Madrid, Barcelona og Bayern München.

– Overgangen viser Citys posisjon. Enda de ikke vinner Champions League denne sesongen, så er det det beste sportslige prosjektet ifølge Haaland.

Det sier The Athletic-journalist Sam Lee. Han er en av journalistene som følger Manchester-klubben tettest.

– Han kommer til en klubb der han kan få det meste ut av talentet sitt. Hadde han gått til Barcelona, så måtte han ha fikset dem. Det må han ikke i Manchester City, sier den britiske journalisten.

– En historisk avtale

Lee peker på at Manchester City vanligvis ikke henter superstjerner.

– Dette er er historisk avtale. De Bruyne var ikke en superstjerne da han ble hentet, han ble en i City. De største stjernene har oftest gått til Barcelona og Real Madrid.

– Er Haaland-overgangen et symbol på et maktskifte i Europa, nå som City slo Real Madrid og Barcelona?

– Det kan det være. Det avhenger om hvor bra Haaland gjør det, synes jeg. Men ja, det er en historisk avtale. Det er en av de største overgangene i verden. Samtidig, der Haaland går til City, så vil nok Mbappe gå til Real Madrid. De har fortsatt den tiltrekningskraften og magien, lyder svaret fra City-journalisten.

– Premier League er den sterkeste ligaen nå

Tirsdag kveld snakket Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher om den norske superspissens overgang til Premier League.

Han hyller signeringen, som han omtaler som «strålende» for både Manchester City og den engelske ligaen.

STERKEST: Jamie Carragher mener at Haalands City-overgang viser at Premier League har tatt over posisjonen som Europas sterkeste liga. Foto: Adam Davy

– Jeg tror vi alle er nysgjerrige på hvordan han vil prestere. Du føler at han sammen med Mbappe, er en av de to neste superstjernene som vil ta over etter Messi og Ronaldo. Du er bare henrykt for at han er i Premier League, sa 44-åringen til Sky Sports.

Den tidligere midtstopperen, som har spilt 508 kamper i det som blir Haalands nye liga, peker på betydningen av at 21-åringen velger City over to spanske giganter.

– Før har disse spillerne ofte dratt til Real Madrid eller Barcelona, men du føler at Premier League er den sterkeste ligaen nå. Du har sett hvor godt vi har gjort det i Champions League, erklærer Carragher.

DET VAR EN GANG: Cristiano Ronaldo og Lionel Messi spilte i La Liga mens de var i sine beste fotballår. Nå lokker Premier League stadig flere av de største stjernene til England. Foto: Photoshot / BILDBYRÅN

– En superstjerne i ligaen vår

Sky-kollega Jamie Redknapp er enig med Carragher, og er fornøyd med å få en av verdens mest ettertraktede spillere til England.

– Jeg tror vi virkelig kommer til å se en superstjerne komme inn i ligaen vår, og det kommer til å være flott for alle, sier 48-åringen, som tidligere har spilt for både Tottenham og Liverpool.

GLAD: Jamie Redknapp er glad for at Erling Braut Haaland valgte Premier League. Foto: Mike Egerton

Men de som ser aller mest frem til den norske superspissens ankomst i England, er naturligvis City-fansen.

Sam Lee forteller at supporterne gleder seg til å se Haaland i Manchester.

– City-fansen er fornøyd. I fjor sommer, da City ønsket Kane, ville fansen heller ha Haaland. Dette er en drøm som blir virkelig for mange. Det er store forventninger til ham, og bekreftelsen økte bare forventningene. Samtidig, det er først etter sesongen den største gleden kommer, tror jeg. Det er mange som er nervøs over tittelracet, avslutter Lee.