Dette landet får ny milliard-støtte

BRUSSEL (TV 2): Norge er allerede et av landene som gir mest, og i dag får ofrene for borgerkrigen 1,5 milliarder i støtte til akutt hjelp.

Krigen i Ukraina forverrer situasjonen for andre ofre for krig og konflikter i verden. Ofrene for borgerkrigen i Syria er likevel ikke glemt, selv om krigen i Ukraina får mest oppmerksomhet.

– Konflikten i Syria har vart i elleve år, og den humanitære situasjonen blir stadig mer prekær, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Norge er et av landene som deltar på en internasjonale konferanse om Syrias fremtid i Brussel i dag, i regi av EU-kommisjonen.

Borgerkrigen mellom landets myndigheter og opprørsgrupper gjør at det fortsatt er 14,6 millioner som trenger akutt humanitær hjelp og beskyttelse. På konferansen vil Norge love 1,5 milliarder kroner i hjelp til de som er rammet av krigen både i Syria og i nabolandene. Pengene skal utbetales i løpet av året.

Siden krigen startet i 2011 har Norge bidratt med over 16,5 milliarder kroner i støtte til ofrene for krigen. Det gjør Norge til en av de største bidragsyterne.

Redd for at Syria blir glemt

Hensikten med konferansen er å sørge for at Syria ikke blir glemt, nå som oppmerksomheten er rettet mot krigen i Ukraina.

UKRAINA RAMMER: Syriske barn i en flyktningleir i Idlib, nord i landet. Krigen i Syria gjør situsjonen andre steder vanskeligere, som i Syria. Foto: Francisco Seco/AP Photo

- Vi er svært bekymret over den stadige forverrede situasjonen for mennesker som er rammet av konflikten i Syria. Det er kun en politisk løsning som kan få slutt på konflikten og lidelsene til det syriske folket. Vi støtter derfor FNs spesialutsendings viktige arbeid for en fredelig løsning, sier Huitfeldt.

I tillegg til den militære konflikten, rammes syrerne hardt av økte priser på mat og drivstoff, en av konsekvensene av krigen i Ukraina.

Leder Palestina-møte

Huitfeldt skal i tillegg lede et møte i giverlandsgruppa for Palestina, sammen med EUs utenrikssjef Josep Borrell. De palestinske selvstyremyndighetene opplever også mindre støtte enn tidligere, fordi det er andre konflikter som får mer oppmerksomhet.

– Bedre økonomi, mer rom til handel og omlegging av de økonomiske forbindelsene mellom Israel og Palestina er avgjørende for å styrke de palestinske selvstyremyndighetene, sier Huitfeldt.

Hun mener Israel må lette på begrensningene som okkupasjonen legger på palestinerne, samtidig som de palestinske selvstyremyndighetene må bedre legitimiten i sin egen befolkning. Palestinerne står foran en tøff budsjettsituasjon, i tillegg til store politiske utfordringer.