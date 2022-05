Matip og van Dijk til TV 2: – Alle drømmene kan bli virkelige

Se Aston Villa-Liverpool på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play fra kl. 20.15.

Joël Matip ser brydd vekk, mens stopperkollega Virgil van Dijk gliser fornøyd.

Foran dem ser de et fotografi av van Dijk ikledd en t-skjorte med bilde av Matip på.

– Jeg har ingenting å legge til her, sier Matip avvæpnede.

– Denne tar jeg, han er en legende! Joël er ikke på sosiale medier, så han får ikke med seg hva folk sier om han. Så derfor fikk jeg laget den t-skjorten for å verdsette han litt. Han er en fantastisk person, og veldig viktig for klubben etter at han kom hit på fri overgang.

– Han er ikke så aller verst han som sitter ved siden av deg heller, Joël?

– Vi trenger ikke å snakke om hvor god han er på banen en gang, for det er noe alle ser og vet. Men personen Virgil kan jeg gjerne si mer om. Han er en jeg kan snakke med om alt, en god venn og en som jeg alltid kan gå til for råd og veiledning om jeg trenger det, sier Matip.

– Dette vi drømmer om som barn

Ingenting å si på stemningen mellom de to midtstopperne som har slått seg ned for en prat med TV 2 på treningsanlegget i Kirkby i utkanten av Liverpool. Det flyter bra for Liverpool om dagen som fremdeles har alt å spille for i samtlige turneringer.

– I Premier League må vi jage, dessverre, mot en helt fenomenalt mostander i City. Men vi har en finale i FA-cupen å se frem til, en finale i Champions League mot et av verdens største lag, så får vi se hva fremtiden bringer, sier van Dijk og fortsetter:

– Da jeg var liten trodde jeg ikke at jeg kom til å spille finale i Champions League. Nå skal vi spille den tredje finalen på fem år. Vi har så mye kvalitet i dette laget at det finnes ingen grenser for hva vi kan oppnå.

– Det er jo dette vi drømmer om som barn, å vinne alt. Når man blir eldre, så skjønner man selvsagt forskjellen mellom en drøm og virkeligheten, men med dette laget så kan faktisk alle drømmene bli virkelige, forteller Matip.

– Alltid bra å ha forskjellige typer

Går man rundt i gatene i Liverpool i disse dager, er det unektelig en spesiell stemning blant supporterne. Tro, håp og optimisme lyser i øynene på folk, i takt med at finalene nærmer seg og sesongen går mot slutten.

På veien dit har Liverpool også vartet opp briljant fotball. Anfield er elektrisk når laget driver fremover, skaper sjanser og presspillet sitter. De røde kjører en velkjent høy forsvarslinje, som krever mye av laget og midtstopperne som må dekke mye rom når de angrepsvillige backene Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson legger ut på sine raid.

– Vi har en veldig offensiv spilletid som gjør at vi må ta mye ansvar. Men jeg synes vi klarer det ganske bra. Og om man har en spiller som Virgil ved siden av deg, så blir jo alt mye enklere, mener Matip.

– Jeg tror det er en avgjørende forskjell

– Det er alltid bra å ha forskjellige typer i midtforsvaret. For eksempel er Joël ypperlig på å føre ballen fremover, dra av et par mann og pasninger gjennom ledd. Det er vanskelig å mestre. Jeg spiller jo på venstresiden med høyrefot som gjør det litt vanskeligere, men vi har begge forskjellige kvaliteter som komplimenterer hverandre, sier van Dijk.

Nå handler det meste om å sette pris på den posisjonen de er i sammen med resten av laget, byen og supporterne.

– Det er en spesiell tid å være supporter og bli assosiert med Liverpool. Vi er alle på samme bølgelengde. Vi må nyte øyeblikket og de neste årene for alt varer ikke evig. Uansett hvordan det ender denne sesongen, er vi veldig stolte av hva vi har fått til, avslutter van Dijk.